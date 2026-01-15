서울 시내버스 노사협상 타결…오늘 첫차부터 정상운행

▲ 15일 서울지방노동위원회에서 열린 특별조정위원회 2차 사후 조정회의에서 박점곤 서울시버스노동조합(버스노조) 위원장과 사측인 김정환 서울시버스운송사업조합 이사장을 비롯한 참석자들이 노사 합의를 마치고 기념촬영을 하고 있다.

서울 시내버스 노사의 임금·단체협약(임단협) 협상이 타결됐습니다.서울시버스노동조합과 사측인 서울시버스운송사업조합은 어젯밤(14일) 11시 50분쯤 임단협 조정안에 최종 합의했습니다.노사는 어제 오후 3시쯤부터 서울지방노동위원회에서 임단협 관련 특별조정위원회 2차 사후 조정회의에 참여했고, 9시간 가까이 협상한 끝에 합의에 이르렀습니다.노사는 2025년도 임금을 2.9% 인상하기로 합의했습니다.2.9% 인상률은 1차 조정안이었던 0.5%보다는 높고, 노조가 요구했던 3.0%보다는 낮은 수준입니다.정년은 현행 63세에서 올해 7월부터 64세로 연장하고, 2027년 7월부터는 65세로 더 높이기로 했습니다.노조가 폐지를 요구했던 서울시의 운행실태 점검 제도와 관련해서는 노사정 태스크포스(TF) 팀을 구성해 논의하기로 합의했습니다.노사가 첨예하게 대립했던 통상임금 반영 임금체계 개편은 노조 요구에 따라 이번 임단협 협상에서 제외됐습니다.합의안이 도출됨에 따라 버스노조는 13일부터 시작한 총파업을 이틀 만에 철회하고 오늘 오전 4시 첫차부터 다시 정상 운행에 들어갑니다.박점곤 서울시버스노동조합 위원장은 협상 타결 직후 기자들과 만나 "파업으로 인해 서울 시민들이 고통 겪은 것에 대해 사과드린다"며 "늦은 시간이라도 합의된 것에 감사하다"고 말했습니다.김정환 서울시버스운송사업조합 이사장은 "지금이라도 합의가 마무리돼 다행"이라며 "서울 시내버스는 한발 더 나아가 발전할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)