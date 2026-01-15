뉴스
지하철역 '향수 자판기' 등장…1초간 분사

SBS 뉴스
작성 2026.01.15 08:08
이제는 사람들이 찾지 않아 마냥 낡아만 가는 자판기도 있지만, 새 아이템을 들고 짠~ 등장하는 이색 자판기들도 많은데요.

요즘 타이완에서는 색다른 운영 방식으로 화제가 된 자판기가 있다고 하네요.

한 남성이 자판기에 돈을 넣고 버튼을 누르더니 갑자기 자판기 앞에서 한 바퀴 돌기 시작합니다.

타이완 타이베이 지하철역에 설치된 향수 자판기를 이용하는 모습인데요.

우리 돈으로 930원~2400원의 비용을 지불하면 자판기에서 자동으로 향수가 약 1초간 분사되기 때문에 고가의 정품 향수를 구매하지 않아도 소액으로 향을 체험할 수 있다고 하네요.

현재 인근 5개 역사에 시범 설치해 운영중으로 역마다 서로 향수 종류가 다른 것으로 알려졌는데요.

소셜미디어에 이용 후기가 잇따라 올라올 만큼 대중들의 큰 관심을 얻는 데 성공했는데, 지하철역 측은 요즘 유동 인구가 많은 역을 중심으로 새로운 상업 모델을 시험하고 있다고 설명했습니다.

(화면출처 : 인스타그램 @travelyam, @mai0721.foodie, 스레드 갈무리)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
