"이게 맞아?" 두쫀쿠 샀다 분통…사진 봤더니

끝으로 요즘 두바이 쫀득 쿠키 정말 인기가 많은데요. 그런데 일부 매장 제품이 '두쫀쿠가 두쫀쿠가 아니다' 이런 논란이 일고 있다고요?



최근 온라인 커뮤니티에는 '슬슬 시작되고 있는 두쫀쿠 사기 매물'이라는 글이 올라왔습니다.



게시글에는 두쫀쿠로 판매된 제품 사진과 함께 소비자들의 불만 사례가 잇따라 소개됐는데요.



한 소비자는 '호떡 두쫀쿠'로 판매된 제품에 대해 "카다이프 대신 호떡 믹스를 쓴 것 같다"며 개당 9천500원이라는 가격이 납득되지 않는다고 적었습니다.



또 다른 사례로는 이른바 '소면 두쫀쿠'가 등장했는데요.



제품 사진과 실제 내용물이 다르고, 원재료 표기에도 없는 면이 들어 있었다며 카다이프 면 대신 소면을 사용한 것 아니냐는 의심을 제기했습니다.



이 밖에도 두쫀쿠를 주문했지만 카다이프나 마시멜로 없이 작은 초콜릿 형태로 배송됐다는 후기와 피스타치오 대신 스프레드만 가득했다는 불만도 이어졌는데요.



누리꾼들은 "유행에 편승해 몇 푼 벌려다 오히려 신뢰만 잃는다", "음식으로 장난치면 유행은 금방 식는다"는 등의 반응을 보였습니다.



전문가들은 원재료나 품질을 속이는 광고는 처벌 대상이 될 수 있다며, 원재료 가격 상승과 인건비, 유행 프리미엄이 더해진 기호식품인 만큼 소비자들 역시 유행에 휩쓸리기보다 구성과 설명을 꼼꼼히 살펴볼 필요가 있다고 지적했습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티 '에펨코리아')