"'1억' 건네기 직전"…가방 꺼낸 순간 현장 체포

한 여성이 1억 원 순금을 들고 지구대에 찾아왔다는데 무슨 사연인가요?



지난 13일, 대한민국 경찰청 유튜브 채널에는 '1억 원 상당의 금을 전달하기 직전'이라는 제목의 영상이 공개됐습니다.



영상에는 충북 제천의 한 지구대에서 보이스피싱 수거책을 체포하는 당시 상황이 담겼는데요.



여성 A 씨는 카드 배송기사를 사칭한 전화를 받고 1억 원 상당의 순금을 준비해 약속 장소로 향하던 중이었습니다.



하지만 통화 내용을 다시 곱씹던 A 씨는 무언가 이상하다는 느낌이 들었고, 결국 약속 장소로 가기 직전 지구대를 찾아 도움을 요청했는데요.



A 씨는 "신상정보가 유출됐을 수 있으니 금융감독원에 확인해야 한다", "아니면 재산 일부를 금으로 바꿔 검수를 받으라"는 지시를 받았다고 경찰에 설명했습니다.



상황을 들은 경찰은 보이스피싱 범죄로 판단해 즉시 형사팀과 공조에 나섰고, 약속 장소에서 잠복해 있다 A 씨가 금이 든 가방을 전달하려는 순간, 수거책을 곧바로 검거했습니다.



수거책은 처음에는 "보이스피싱이 아니다"라고 부인했지만, 추궁 끝에 결국 범행을 시인한 것으로 전해졌습니다.



(화면출처 : 대한민국 경찰청 유튜브)