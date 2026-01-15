뉴스
"실화냐?" 두 눈 의심…주차장서 테니스 '휙휙'

다음은 아파트 지하주차장에서  테니스 연습을 한 입주민들이 있다는 소식인데 차량이나 사람들이 맞으면 어떻게 하나요?

최근 한 온라인 커뮤니티에 올라온 글인데요. '아파트 지하 주차장에서 테니스 연습'이라는 글과 영상이 함께 올라왔습니다.

작성자 A 씨는 이른 아침, 경남 김해의 한 아파트 지하 주차장에서 입주민이 벽을 향해 테니스 연습을 하고 있었다고 전했는데요.

영상에는 주차된 차량들 사이에서 벽으로 테니스공을 친 뒤 튕겨 나오는 공을 다시 되받아 치는 모습이 담겼습니다.

주변에는 차량이 여러 대 주차돼 있어 공이 튀는 방향에 따라 자칫 차량 파손으로 이어질 수 있는 위험한 상황이었는데요.

이런 모습은 이번이 처음은 아닙니다.

지난 2023년 인천의 한 아파트 지하 주차장에서는 테니스 연습용 기계까지 설치해 연습을 하던 입주민 모습이 포착됐고, 또 다른 아파트에서는 골프 스윙 연습을 하며 기둥 옆에 골프채를 세워 둔 일도 있었습니다.

영상을 본 누리꾼들은 "상식적으로 이해하기 어렵다", "차량 파손이 걱정된다", "공용 공간에 대한 배려가 필요하다"는 반응을 보였습니다.

(화면출처 : 온라인 커뮤니티 '보배드림')
