방일 마치고 귀국…청와대 "과거사 문제 진전"

이재명 대통령이 1박 2일의 일본 방문을 마치고 귀국했습니다. 청와대는 한일정상회담을 통해 과거사 문제에 진전이 있었고 한일 간 셔틀외교가 완전히 정착됐다고 평가했습니다.



1박 2일의 방일 일정 동안 이재명 대통령은 다카이치 사나에 일본 총리의 각별한 환대를 받았습니다.



드럼 애호가인 다카이치 총리에게 즉석 레슨을 받으며 드럼 합주를 하는 깜짝 이벤트에 함께 하는가 하면,



[이재명 대통령 : 소질 있지 않습니까?]



[다카이치 사나에/일본 총리 : 대단합니다.]



3차례나 석별의 악수를 나누기도 했습니다.



양국 정상의 화기애애한 분위기 속 과거사 문제에 의미 있는 진전도 보였습니다.



일제강점기였던 지난 1942년 일본 야마구치현 조세이 해저 탄광 사고로 조선인 136명 등 183명이 수몰된 사고의 유해를 공동조사하기로 한 것인데, 다카이치 총리가 회담에서 첫 의제로 언급하기도 했습니다.



[위성락/국가안보실장 : 다카이치 총리께서 이 (조세이 탄광) 문제를 맨 먼저 언급하셨습니다.]



상대적으로 성과가 나오기 쉬운 양국 간 현안부터 풀어보자는 공감대가 작용한 것으로 풀이됩니다.



[이재명 대통령 : 과거사 문제에서 작지만 의미 있는 진전을 이루어 낼 수 있어 참으로 뜻깊게 생각합니다.]



일본 측은 회담에서 국내 수입이 금지된 후쿠시마산 수산물 안정성을 우리 측에 설명했습니다.



이 대통령은 수산물 수입 재개가 단기적으로 어렵다면서도 환태평양경제동반자협정, 즉 CPTPP 가입을 위해서는 "장기적으로 해결해야 할 문제"라고 언급한 바 있는데, 위성락 국가안보실장은 "우리 정부가 회담에서 CPTPP 가입 추진의 뜻을 재확인했다"고 전했습니다.



위 실장은 독도 문제 등이 논의되지는 않았다고 밝혔습니다.



새해부터 중국과 일본 정상을 연이어 만난 이 대통령은 오늘(15일) 아랍에미리트 칼둔 아부다비행정청장을 접견하며 K-방위산업 '세일즈 외교'에 나섭니다.



