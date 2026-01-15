한동훈 "제명, 또 다른 계엄"…'오락가락' 결정문 논란

<앵커>



국민의힘 윤리위원회가 한동훈 전 대표에 대한 제명 처분을 발표하자 한 전 대표는 또 다른 계엄이 선포됐다며 강하게 반발했습니다. 당 윤리위가 제명 결정문을 발표한 뒤 일부 문구들을 2차례 고친 것을 두고 논란도 이어졌습니다.



김형래 기자가 보도합니다.



<기자>



국민의힘 윤리위원회가 자신에 대한 제명 결정문을 낸 지 12시간 만인 어제(13일) 오후, 기자회견에 나선 한동훈 전 대표는 '제2의 계엄'이라고 주장했습니다.



[한동훈/국민의힘 전 대표 : 헌법과 민주주의를 파괴하는 또 다른 계엄이 선포된 것입니다. 이번 계엄도 반드시 막겠습니다.]



'친한계'로 불리는 의원 6명이 배석했습니다.



한 전 대표는 윤리위 결정은 결론을 정해놓고 끼워 맞춘 요식행위라면서 재심 신청은 않겠다고 했습니다.



[한동훈/국민의힘 전 대표 : 우리 좀 솔직해집시다. 이 문제는 장동혁 대표가 계엄을 막은 저를 찍어내기 위한 일을 하고 있는 것이다….]



또 윤리위가 징계 결정문의 핵심 내용을 2차례나 바꿨다며 '조작'이라고 날을 세웠습니다.



윤리위는 처음 결정문에서는 "한 전 대표가 게시글을 작성한 것으로 판단된다"고 썼지만, 약 9시간 뒤에는 "한 전 대표의 직접 게시글 작성 여부는 확인이 불가하다"며 "다만, 한 전 대표 명의 계정으로 게시글이 작성된 것은 확인됐다"고 고쳤습니다.



하지만 다시 2시간 뒤에는 "한 전 대표 가족 명의 계정으로 추정되는 게시글을 확인했다"고 내용을 재수정했습니다.



당내 친한계나 소장파 가운데서는 제명 결정에 대한 비판도 잇따랐습니다.



[송석준/국민의힘 의원 : 내부 총질을 넘어서 심각한 자해 행위이고 그야말로 우리 국민의힘의 자폭 행위가 아닌가….]



[권영진/국민의힘 의원 : 당내 민주주의를 짓밟고 그리고 당의 통합을 해치는 '한밤중의 쿠데타'와 같은 거예요.]



민주당은 "윤석열 전 대통령 구형에는 침묵하면서 당원 게시판 위반은 제명하는 게 부끄럽지 않느냐"고, 조국혁신당은 "국민의힘이 여전히 친위쿠데타 중"이라고 각각 논평했습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환)