일본, 홋카이도 동부 해역 30년내 강진 확률 '80%→90%' 올려

한성희 기자
작성 2026.01.14 22:27
▲ 일본 지진 자료화면(위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

일본 정부 지진조사위원회가 14일 홋카이도 동부 네무로 앞바다에서 30년 내 규모 7.8∼8.5의 강진이 발생할 확률을 '80% 정도'에서 '90% 정도'로 올렸다고 요미우리신문이 보도했습니다.

위원회는 네무로 앞바다에서 대규모 지진이 평균 65년 간격으로 일어났으며, 큰 지진이 발생한 지 50년이 넘었다는 점을 고려해 확률을 상향 조정했습니다.

위원회는 한 지역에서 비슷한 규모의 지진이 일정한 간격으로 발생한다는 가정을 근거로 지진 발생 확률을 제시하고 있습니다.

난카이 해곡 대지진 발생 확률은 '60∼90% 정도 이상'과 '20∼50%' 등 두 가지 안을 그대로 유지했습니다.

위원회는 지난해 9월 이례적으로 다른 계산법으로 산출한 두 개의 확률을 모두 인정했습니다.

난카이 대지진은 일본 수도권 서쪽인 시즈오카현 앞바다에서 시코쿠 남부, 규슈 동부 해역까지 이어진 난카이 해곡에서 일어나는 규모 8∼9의 지진입니다.

역사적으로 난카이 해곡에서는 100∼200년 간격으로 대형 지진이 발생한 것으로 알려졌습니다.

위원회는 2024년 1월 규모 7.6의 강진이 일어났던 이시카와현 노토반도 지진 활동에 대해 횟수는 줄었지만 계속해서 주의할 필요가 있다고 당부했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
