미, 이란 개입 임박?…"카타르 미군기지 일부 철수 권고"

▲ 지난해 5월 15일(현지시간) 카타르의 알우데이드 공군기지 찾은 도널드 트럼프 미국 대통령

미군의 중동 최대 기지인 카타르의 알우데이드 공군기지에 일부 철수 권고가 전달됐다고 로이터 통신이 현지시간 14일 보도했습니다.매체는 복수의 외교관을 인용해 알우데이드 기지에 머무는 일부 인력에 이날 저녁까지 기지를 떠나라는 권고가 내려졌다고 보도했습니다.한 외교관은 "이는 대피가 아닌 태세 변경"이라면서 이같은 조치의 구체적인 이유는 알지 못한다고 언급했다고도 전했습니다.도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 경제난 항의 시위에 군사적으로 개입할 가능성을 연일 시사하는 가운데 포착된 움직임이어서 주목됩니다.트럼프 대통령은 전날 미국 CBS방송 인터뷰에서 이란 당국이 시위 참가자를 교수형에 처할 것이라는 소식에 대해 "그들이 그런 일을 한다면 우리는 매우 강력한 조처를 할 것"이라고 경고했습니다.트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜에서도 "이란의 애국자들이여, 계속 시위하라"고 독려하며 "도움의 손길이 가고 있다"는 글을 올렸습니다.이란은 미국, 이스라엘의 군사적 위협에 중동 내 미군기지를 공격하는 방식으로 대응해왔습니다.지난해 6월에도 이스라엘과 미국에 핵시설을 폭격당하자 이란군은 알우데이드 기지를 겨냥해 미사일을 발사했습니다.때문에 알우데이드 공군기지 대피령이 미국이 이란에 대해 군사적 개입하기 전 이란의 반격에 대비한 조치일 수 있다는 해석이 나왔습니다.이란 정예군 이슬람혁명수비대(IRGC)의 마지드 무사비 항공우주군 사령관은 이날 "우리는 어떤 공격에도 대응이 가능한 최고 수준의 전투 준비 태세를 갖추고 있다"고 밝혔다고 로이터통신이 이란 국영매체를 인용해 보도했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)