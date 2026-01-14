프로농구 정관장, 가스공사 제압하고 단독 2위로 휴식기 맞이

▲ 정관장 박지훈의 돌파

프로농구 안양 정관장이 안방에서 대구 한국가스공사를 따돌리고 단독 2위로 올라서며 올스타 휴식기를 맞이했습니다.정관장은 오늘(14일) 안양 정관장 아레나에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 정규리그 홈 경기에서 가스공사를 79대 67로 꺾었습니다.11일 원주 DB와의 경기에서 지며 DB에 공동 2위를 내줬던 정관장은 간판 가드 변준형의 발등 부상 공백에도 연패에 빠지지 않은 채 21승 11패를 쌓아 단독 2위로 올라섰습니다.정관장은 이번 시즌 가스공사와의 맞대결에서 4전 전승을 거뒀습니다.반면 3연승 도전이 불발되며 상승세가 꺾인 가스공사는 11승 21패를 기록, 울산 현대모비스와 공동 8위로 내려앉습니다.정관장은 1쿼터부터 조니 오브라이언트가 골 밑을 지배하며 13점 5리바운드를 뽑아내고 김종규의 중거리 슛도 정확히 꽂힌 데 힘입어 24대 9로 크게 앞섰습니다.1쿼터 야투 성공률이 22%에 그쳤던 가스공사는 2쿼터에도 슛 감각을 좀처럼 살리지 못했고, 결국, 정관장이 50대 23으로 도망간 채 전반을 마쳤습니다.3쿼터 들어 가스공사가 수비 집중력을 높이고 전반 말을 듣지 않던 외곽포도 터지기 시작하며 거세게 추격, 47대 60으로 따라붙었습니다.기세가 오른 가스공사는 4쿼터 7분 21초를 남기고 베니 보트라이트의 외곽포로 54대 64로 좁혔고, 3분 45초 전엔 라건아의 자유투로 62대 71로 한자릿수 격차까지 만들었습니다.하지만, 정관장은 종료 2분 44초를 남기고 오브라이언트의 3점 슛이 림을 가르며 한숨을 돌렸습니다.가스공사가 1분 56초 전 라건아의 3점 플레이로 65대 74를 만든 뒤에도 정관장은 한승희의 돌파와 박지훈의 3점 슛으로 연속 득점을 뽑아내며 승기를 굳혔습니다.오브라이언트가 24점 13리바운드, 박지훈이 18점 7리바운드로 정관장의 승리를 쌍끌이했고, 한승희가 11점 6리바운드를 보탰습니다.가스공사에선 벨란겔이 19점, 라건아가 16점 10리바운드, 보트라이트가 13점 7리바운드를 올렸으나 초반부터 너무 크게 벌어진 점수 차가 아쉬웠습니다.수원 kt 아레나에서는 수원 kt가 부산 KCC를 107대 95로 제압하고 2연승으로 전반기를 마무리했습니다.17승 16패의 6위 kt는 이날 패배로 17승 15패가 된 5위 KCC를 0.5경기 차로 압박했습니다.kt의 데릭 윌리엄스가 32점 5리바운드를 폭발했고, '슈퍼 루키' 강성욱이 데뷔 이후 최다인 20점을 넣고 어시스트 6개를 뿌려 맹활약했습니다.한희원이 17점으로 승리에 힘을 보탰습니다.발뒤꿈치 부상을 딛고 이틀 전 복귀했던 허웅이 이날은 허리가 좋지 않아 결장한 KCC에선 숀 롱이 33점 12리바운드, 윤기찬이 18점 7어시스트, 송교창이 13점으로 분전했습니다.(사진=KBL 제공, 연합뉴스)