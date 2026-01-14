뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'21세' 우즈베크에 완패…'어부지리' 8강행

이정찬 기자
작성 2026.01.14 21:30 조회수
PIP 닫기
<앵커>

23세 이하 아시안컵 축구에서, '이민성호'가 21세 이하 선수들로 꾸려진 우즈베키스탄에 완패했습니다. 부끄러운 졸전을 반복했는데, '어부지리'로 8강엔 올랐습니다.

이정찬 기잡니다.

<기자>

23세 이하 선수들이 주축인 우리 대표팀은, LA올림픽에 대비해 21세 이하 선수들로 구성한 우즈베키스탄에 쩔쩔맸습니다.

수비 숫자가 더 많은 상황에서, 느슨한 압박으로 공간을 내줘 선제골을 허용했고, 똑같은 문제를 반복해 쐐기골까지 얻어맞았습니다.

두 경기 연속 2실점 한 수비는 물론, 공격도 답답했습니다.

이란전에 이어서 이번에도 유효 슈팅은 단 하나만 기록했습니다.

1승 1무 1패를 기록한 대표팀은, 이란이 '약체' 레바논에 덜미를 잡히며 '어부지리' 조 2위로 8강에 올라, 중국, 호주가 속한 D조 1위와 4강 티켓을 다툽니다.

[이민성/U-23 축구대표팀 감독 : 저희 팀의 문제를 먼저 파악하는 게 급선무일 것 같고]

[김동진/U-23 축구대표팀 주장 : 좀 더 많이 고쳐서 더 나은 팀이 되어야 한다고 생각합니다.]

21세 이하로 팀을 꾸린 일본은 '무실점' 3연승을 거둬 우리와 대조를 이뤘습니다.

(영상편집 : 이재성, 디자인 : 이연준)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이정찬 기자 사진
이정찬 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지