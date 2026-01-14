뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

몸살 떨치고 훈련 돌입…세계 무대 정조준!

배정훈 기자
작성 2026.01.14 21:26 수정 2026.01.14 21:34 조회수
PIP 닫기
<앵커>

지난해 프로야구 신인왕 안현민 선수는 대표팀의 사이판 전지훈련에서 감기 몸살 때문에 제대로 된 훈련을 못 했는데요, 오늘(14일)부터 본격적으로 방망이를 잡고, 세계 무대를 호령할 준비를 시작했습니다.

현지에서 배정훈 기자입니다.

<기자>

사이판에 오자마자 감기 몸살에 걸려 사흘 동안 연습을 쉰 안현민은, 오늘 첫 타격 훈련에 나섰습니다.

[이동욱/수비 코치 : (살이) 좀 빠졌네, 빠졌어]

[안현민 : 네, 3kg 빠졌습니다. (컨디션이) 80%까지는 올라왔거든요. 근데 거기서 왔다갔다해요.]

여전히 몸 상태가 완전하진 않지만,

[크흠 크흠]

평소보다 간결한 스윙으로 타격감을 올리는 데 주력했습니다.

[좋다 나이스 배팅]

[안현민 : 목소리도 안 나오고 또 기침도 계속 나오고 해서 며칠간 공백이 있다 보니까 또 다시 처음부터 올리는 느낌으로 해야 할 것 같고...]

쉬는 동안에도 특유의 친화력으로 대표팀에 녹아들었습니다.

특히 동갑내기 김도영과는 금방 친구가 됐습니다.

[친분이 (고등학교 시절) 그때는 두터운 사이가 아니더라도 (지금은) 친하게 지내고 또같이 밥 먹고 궁금한 거 있으면 물어보고 뭐 그러고 있는 것 같아요.]

지난해, 한국 선수 최초로 한일전 두 경기 연속 홈런을 터뜨리며 국제경쟁력을 입증한 안현민은, WBC에서 본선 라운드에 진출해 세계 최고 투수를 만나고 싶은 희망에 차 있습니다.

[폴 스킨스 선수라고 어떻게 공이 날아올까에 대해서는 되게 궁금증은 좀 있는 것 같아요.]

2025년을 자신의 해로 만든 안현민은 다가오는 WBC에서도 자신의 존재감을 마음껏 펼쳐 보이겠다는 각오입니다.

(영상취재 : 양두원, 영상편집 : 하성원, 디자인 : 한송연)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
배정훈 기자 사진
배정훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지