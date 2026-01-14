뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

한일 '과거사 문제' 진전…"셔틀외교 완전 정착"

강청완 기자
작성 2026.01.14 21:11 조회수
PIP 닫기
<앵커>

이번 한일정상회담에선 과거사 문제와 관련해 의미 있는 진전이 있었죠. 조세이 탄광 사고로 숨진 노동자들의 유해를 공동조사하기로 했는데, 이 의제는 다카이치 총리가 먼저 꺼낸 걸로 확인됐습니다. 청와대는 이번 방일을 계기로 한일 간 셔틀외교가 완전히 정착됐다고 자평했습니다.

강청완 기자입니다.

<기자>

어제(13일) 한일정상회담에서 다카이치 일본 총리가 의제 중 맨 처음 언급한 건 '조세이 탄광'이었습니다.

[위성락/국가안보실장 : 다카이치 총리께서 이 (조세이 탄광) 문제를 맨 먼저 언급하셨습니다.]

지난 1942년, 일본 야마구치현 '조세이 탄광'에선 해저 갱도 천장이 무너지는 사고로 조선인 136명 등 183명이 수몰됐습니다.

지난해 처음 유해가 발견됐는데, 신원 확인을 위한 DNA 감정을 양국이 함께 하기로 한 겁니다.

상대적으로 성과가 나오기 쉬운 과거사 문제부터 풀어보자는 양국의 공감대가 작용한 걸로 풀이됩니다.

[이재명 대통령 (어제) : 과거사 문제에서 작지만 의미 있는 진전을 이루어 낼 수 있어 참으로 뜻깊게 생각합니다.]

일본 측은 회담에서 국내 수입이 금지된 후쿠시마현을 비롯한 일본산 수산물의 안전성을 우리 측에 설명했습니다.

이재명 대통령은 방일 전 일본 언론과 인터뷰에서 수산물 수입 재개가 단기적으론 어렵다면서도 일본이 주도하는 환태평양경제동반자협정, 즉 CPTPP 가입을 위해선 "장기적으로 해결해야 할 문제"라고 언급한 바 있는데, 위성락 국가안보실장은 "우리 정부가 회담에서 CPTPP 가입 추진의 뜻을 재확인했다"고 전했습니다.

위 실장은 이번 회담에서 독도 문제 등이 논의되진 않았다고 밝히기도 했습니다.

이 대통령은 1박 2일의 방일 일정을 마친 뒤 조금 전 귀국했습니다.

청와대는 이번 회담으로 한일 정상의 셔틀외교가 완전히 정착됐다고 평했습니다.

새해 들어 중국과 일본을 순차 방문한 이 대통령은 중일 정상과 각각 네댓 시간을 함께 보냈는데, 중일 갈등 같은 복잡하고 예민한 현안에는 거리 두기를 유지하되 한중, 한일 사이 난제에는 단계적 해법을 모색했단 평이 나오고 있습니다.

(영상취재 : 이병주·하륭, 영상편집 : 위원양, 디자인 : 한흥수)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
강청완 기자 사진
강청완 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지