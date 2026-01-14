'쾅' 달리던 열차 '두 동강'…"25명 사망" 부상자도 속출

<앵커>



태국의 고속철도 공사장에서 대형 크레인이 무너지면서, 달리던 열차를 덮치는 참사가 발생했습니다. 지금까지 열차 승객 25명이 숨진 것으로 파악됐습니다.



보도에 김민표 기자입니다.



열차에서 시커먼 연기가 무서운 기세로 뿜어져 나옵니다.



선로를 이탈해 넘어진 객차도 있습니다.



객차 안에 갇힌 생존자를 찾는 구조대원들의 움직임이 분주합니다.



사고가 난 곳은 태국의 고속철도 공사장입니다.



고가 철로를 짓기 위한 대형 크레인이 무너지면서 공교롭게 그 아래 기존 선로를 달리던 세 량짜리 열차를 덮쳤습니다.



특히 두 번째 객차는 크레인에서 떨어진 금속 구조물에 맞아 두 동강 났습니다.



크레인 몸통 일부는 콘크리트 구조물 사이에 엿가락처럼 걸쳐 있습니다.



열차 승객 25명이 숨지고, 80여 명이 다쳤습니다.



사고 열차는 승객 195명을 태우고 수도 방콕에서 동부 우본랏차타니주로 가던 중이었습니다.



[피팟 라차킷프라칸/태국 교통부 장관 : 사망자 유족과 부상자들에게 깊은 위로의 말씀을 전하고 싶습니다.]



새로 건설되는 고속철도는 방콕에서 태국 북동부 농카이주까지 약 600㎞ 구간을 잇는 8조 원 규모의 프로젝트입니다.



2028면 완공되면 중국 윈난성 쿤밍에서 라오스를 거쳐 방콕까지 연결됩니다.



중앙아시아, 유럽을 연결하겠다는 중국의 야심찬 일대일로 인프라 사업 중 한 구간이었습니다.



태국에서는 지난 2024년 8월에도 새로 건설 중이던 철도 터널이 무너져 노동자 3명이 숨졌습니다.



(영상편집 : 정용화)