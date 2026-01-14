"한국이 마녀 사냥"…미 의회, 왜 쿠팡 편드나

<앵커>



미국 연방 의회에서 한국이 쿠팡을 차별적으로 규제하고, 정치적 마냥 사냥을 하고 있다는 주장이 쏟아졌습니다. 미국 기업인 쿠팡의 논리를 그대로 대변한 겁니다. 그런데 공교롭게도 우리 통상본부장이 미국을 방문한 기간에 이런 비판이 나왔습니다.



워싱턴 김용태 특파원입니다.



<기자>



'해외 디지털 규제'를 주제로 한 미국 하원 청문회가 한국 성토장으로 변했습니다.



공화당 소속 위원장은 한국이 미국 기술 기업을 겨냥하고 있다면서 쿠팡을 예로 들었습니다.



[에이드리언 스미스/미 하원 세입위 무역소위원장 (공화당) : 한국은 미국 기술 리더들을 공격적으로 겨냥하고 있습니다. 쿠팡에 대한 차별적 규제가 그 사례입니다.]



모회사가 미국 회사인 쿠팡을 옹호하고 나선 겁니다.



다른 공화당 의원은 정치적 마녀사냥이란 표현까지 썼습니다.



[캐롤 밀러/미 공화당 하원의원 : 한국 국회는 미국 기업을 겨냥한 입법을 계속 추진하고 있습니다. 최근 미국 경영진 2명을 상대로 정치적 마녀사냥을 시작했습니다.]



역시 개인정보 유출 사건으로 질타를 받고 있는 미국 국적 김범석 의장과 로저스 임시 대표를 두둔한 발언으로 해석됩니다.



야당인 민주당도 가세했습니다.



[수전 델베네/미 민주당 하원의원 : 지역구 워싱턴주에 있는 쿠팡 같은 기업들에게 한국 규제 당국이 이미 약속을 위반했다는 말을 들었습니다.]



한국 국회를 통과한 정보통신망법 개정안에 대해 미 행정부와 의회는 표현의 자유 훼손과 미국 테크 기업 처벌을 우려하고 있는데, 여기에 쿠팡 수사까지 겹치면서 비판이 더 커졌습니다.



쿠팡이 워싱턴DC에 사무실을 차리고 로비를 강화한 영향으로 보입니다.



[여한구/통상교섭본부장(지난 12일) : (쿠팡에 대해) 비차별적으로 공정하게 이렇게 지금 하고 있기 때문에 통상이나 외교 이슈와는 철저하게 분리해서 대응하는 게 필요하다(고 봅니다.)]



여한구 통상교섭본부장이 현재 미국에서 정.재계 인사들을 만나 설득전을 벌이고 있지만, 아직 간극을 좁히지는 못한 것으로 보입니다.



