뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

김병기 강제수사 착수…'탄원서' 관련자 출국금지

김태원 기자
작성 2026.01.14 20:49 수정 2026.01.14 21:36 조회수
PIP 닫기
<앵커>

경찰이 민주당 김병기 의원의 자택과 사무실 등을 압수수색했습니다. 불법정치자금 의혹이 담긴 탄원서와 관련해 김 의원 부부를 포함한 5명은 출국금지됐습니다.

김태원 기자의 보도입니다.

<기자>

압수물 상자를 든 경찰관들이 김병기 민주당 의원의 서울 대방동 자택에서 나옵니다.

[(증거인멸 정황 있었나요?) …...]

경찰이 오늘(14일) 아침부터 압수수색에 나선 곳은 김 의원의 주거지와 지역구 사무실 등 모두 6곳입니다.

지난해 12월 말 강선우 의원과 공천 헌금 문제를 상의하는 내용의 녹음파일이 공개된 이후 처음 강제수사에 나선 겁니다.

압수수색 대상엔 김 의원의 부인 이 모 씨와 최측근으로 알려진 이지희 동작구의회 부의장도 포함됐습니다.

김 의원 부부는 지난 2020년 총선을 앞두고 당시 동작구의원 2명으로부터 각각 1천만 원, 2천만 원의 불법 정치자금을 받은 혐의를 받고 있습니다.

재작년 총선을 앞두고 해당 구의원들이 이수진 전 민주당 의원과 나눈 대화 녹취 파일엔 본인들 외에도 김 의원 측에 돈을 건넨 인사가 더 있다는 내용도 담겼습니다.

[전 동작구의원 A 씨-이수진 당시 민주당 의원 : 20년에 선거가 있잖아요. 이제 국회의원 선거잖아요. 그래서 돈이 필요하다. 이 돈을 달라고 했죠. 지금 돈 많이 준 의원들이 다 있거든요. 그 액수도 많고 그 사람들이.]

경찰은 전직 구의원들과 김 의원 부부 등 관련자 5명을 출국금지했다고 밝혔습니다.

경찰은 오늘 김 의원의 전직 보좌관 2명도 참고인 신분으로 다시 불러 조사했습니다.

이들의 진술과 압수수색에서 확보한 증거들을 분석한 뒤 조만간 김 의원 소환 조사에 나설 걸로 보입니다.

김 의원은 관련 의혹들이 모두 사실무근이며 총선을 앞두고 제기된 음해라는 입장을 고수하고 있습니다.

자신을 둘러싼 여러 의혹도 해고된 전 보좌관들이 앙심을 품고 허위로 만들었다고 주장하고 있습니다.

(영상취재 : 오영춘·최대웅, 영상편집 : 원형희, 디자인 : 서승현)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
김태원 기자 사진
김태원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지