국힘 내분의 '뇌관'…'당원게시판 사태' 뭐길래

국민의힘 당원 게시판 사태는 한동훈 전 대표 가족이 윤석열 전 대통령 부부를 비방하는 글들을 당 게시판에 대거 올려 당내 여론에 영향을 미치려 했단 의혹이 불거지면서 시작됐습니다. 지난 2024년 말 촉발됐는데, 결국 국민의힘 내분의 뇌관이 됐습니다.



윤석열 전 대통령 부부를 향해, '그만 질척거리고 탈당해라' '대구경북 부정평가 78%'라고 쓴 글들.



지난 2024년, 국민의힘 익명 당원게시판에 잇따라 올라온 글들입니다.



같은 해 11월, 한동훈 전 대표 본인 또는 가족들이 윤 전 대통령 부부를 비방하는 내용 등의 글을 썼고, 글의 개수가 천 개를 넘는다는 의혹이 처음 제기됐습니다.



[김민전/국민의힘 의원 (2024년 11월) : 도대체 당 게시판은 누가 운영하는 것인가, 누가 관리하는 것인가 알고 싶습니다.]



이때만 해도 '친한계'로 불리던 장동혁 당시 최고위원은 한 전 대표를 옹호했습니다.



[장동혁/당시 국민의힘 최고위원(2024년 11월, SBS라디오 '김태현의 정치쇼') : 익명게시판에 그 정도도 올릴 수 없다면 익명게시판을 뭐 하러 두는 겁니까?]



하지만, 이후 윤 전 대통령 탄핵에 반대했던 장동혁 대표의 말은 달라졌습니다.



[장동혁/국민의힘 대표(지난해 9월) : 당원게시판 문제는 아직 종결이 되지 않은 사안입니다.]



지난달 30일, 장 대표 체제의 당무감사위원회는 한 전 대표 가족 5인과 동일 명의 계정에서 비방글 1,428건이 작성된 것을 확인했다며 윤리위원회에 조사 결과를 넘겼습니다.



이날, 한 전 대표는 가족의 작성 사실은 인정했습니다.



[한동훈/국민의힘 전 대표(지난달 30일, SBS라디오 '주영진의 뉴스직격') : 제 가족들이 익명이 보장된 당 게시판에다가 비판적인 사설, 칼럼 이런 것을 올린 사실이 있다는 것을 제가 나중에 알게 됐어요.]



하지만, 한 전 대표는 당무감사위 감사 결과가 대부분 조작됐다며 반발했고, 전, 현직 대표 사이 갈등은 갈수록 커졌습니다.



장 대표는 자신이 과거에 한 전 대표를 옹호한 데 대해 오늘(14일) 이렇게 말했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 (TJB 대전방송 인터뷰) : 그 당시 (옹호할 때) 제가 알고 있었던 것은 한동훈 대표가 당원 게시판에 회원으로 가입한 적이 없다는 것 하나만 알고 있었습니다.]



정치적 해법을 뒤로한 채, 전, 현직 두 대표는 이젠, 서로 돌이킬 수 없는 강을 건너고 있습니다.



