사형 구형 4시간 뒤 "제명"…극단 치달은 '분열 위기'

윤석열 전 대통령에게 사형이 구형되고 4시간 뒤인 오늘(14일) 새벽, 국민의힘 윤리위원회가 한동훈 전 대표에 대한 제명 처분을 발표했습니다. 지방선거를 넉 달 정도 앞둔 시점에서, 국민의힘 당내 갈등은 극단으로 치닫고 있습니다.



윤석열 전 대통령에 대한 '사형 구형' 4시간 뒤인 오늘 새벽 1시.



국민의힘 윤리위원회가 A4 8쪽짜리 결정문을 공지했습니다.



결정문에 적힌 주문은 '피징계자 한동훈을 제명에 처한다'였습니다.



윤리위는 문제가 된 "6명의 당원 게시판 게시글 작성자가 특정 IP 2개를 사용했다"면서 "한동훈 전 대표가 가족들이 글을 올린 걸 뒤늦게 알았다고 공개적으로 인정했기 때문에 가족들의 작성 사실은 인정된다"고 썼습니다.



그러면서 악성 비방 글 작성은 당의 정상적 여론 수렴 기능을 마비시킨 업무방해 행위라고 밝혔습니다.



다만, "한 대표가 직접 게시글을 쓴 사실이 있는진 윤리위에서 확인하는 데 한계가 있다"고 적시했고, 윤리위 구성에 대한 한 전 대표의 비판엔, '재판부를 폭탄 테러하는 마피아나 테러단체에 비견된다'고 반박했습니다.



제명이 최종 확정되려면 당 최고위원회의에서 의결돼야 하는데, 장동혁 대표는 다른 해결책은 생각하지 않는다고 못 박았습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 윤리위원회 결정을 곧바로 뒤집고 어떤 다른 해결을 모색하는 것은 우선은 저는 따로 고려하고 있진 않습니다.]



오늘 오전에 열린 국민의힘 서울시당의 신년인사회는 제명을 찬성하거나 반대하는 당원들로 아수라장이 되기도 했습니다.



[야, 자유통일당으로 가!]



[지금 제명시키고 그게 뭐하는 짓이냐고요!]



[배현진/국민의힘 의원 : 여러분 다투실 필요가 없습니다! (한동훈 자르는 게 뭐가 잘못이야!)]



참석자들 사이 고성으로 험악한 분위기도 연출됐습니다.



[김근식/국민의힘 송파병 당협위원장 : (배신자 한동훈!) 나가세요! 누구 지시받고 왔어요 지금?]



일부 중진 의원들이 자제를 촉구하는 목소리를 내기도 했지만, 당내 갈등은 최고조로 치닫고 있습니다.



