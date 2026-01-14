왜 무기징역 아닌 '사형'이었나…특검팀이 밝힌 이유

<앵커>



특검이 윤 전 대통령에게 무기징역이 아닌 사형을 구형한 건, 전두환, 노태우 씨보다 더 엄정하게 처벌해야 한다는 판단이 있었기 때문입니다. 감경 사유가 전혀 없다는 점도 주요 근거였습니다. 조은석 특검은 결심 공판이 진행 중이던 어제(13일) 저녁까지도 최종 구형량을 고심한 걸로 파악됐습니다.



이어서 신용일 기자입니다.



특검팀은 윤석열 전 대통령에게 법정 최고형인 사형을 구형하면서 전두환, 노태우 씨보다 더 엄히 처벌해야 한다고 밝혔습니다.



과거 군사반란에 따른 참혹한 결과를 역사적 경험으로 보고도 권력 독점을 위한 비상계엄을 자행했다는 겁니다.



[박억수/내란특검보 (어젯밤, 결심 공판) : 전두환·노태우 세력에 대한 단죄보다 더 엄정하게 단죄함으로써, 대한민국이 형사사법시스템을 통해 스스로 헌정 질서를 수호할 수 있음을 보여주어야.]



윤 전 대통령에게 적용된 내란우두머리 혐의 법정형은 사형과 무기형뿐인데, 최저형인 무기형을 구형할 이유가 전혀 없다는 점도 구형에 반영됐습니다.



오히려 계엄을 주도하고도 책임을 부하 탓으로 돌리고, 이후 사법절차까지 거부하는 등 윤 전 대통령 스스로 가중 사유만 축적했다는 겁니다.



[박억수/내란특검보 (어젯밤, 결심공판) : 어떠한 반성의 기미도 찾아볼 수 없음을 명백하게 보여주고.]



특검팀의 최종 구형량은 결심공판에 들어간 검사들도 어제저녁때까지 모를 정도로 결정이 늦어졌습니다.



앞서 지난 8일 수사팀 회의에선 무기징역 의견이 다소 많았지만 최종 결정을 조은석 특검의 판단으로 남겼고, 조 특검이 고심 끝에 어제저녁 사형 구형을 결심한 것으로 파악됐습니다.



[조은석/특별검사 (지난해 12월 15일) : 우리는 역사적 경험을 통해, 권력을 가진 자의 친위 쿠데타는 내세웠던 명분은 허울뿐이고, 목적은 오로지 '권력의 독점과 유지'였음을.]



이로써 윤 전 대통령은 전두환 씨에 이어 사형을 구형받은 두 번째 전직 대통령이 됐습니다.



(영상편집 : 오영택)