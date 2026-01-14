창작뮤지컬 '스웨그에이지 외쳐, 조선!' 영국 공연상 수상

창작뮤지컬 '스웨그에이지 외쳐, 조선!'이 2025브로드웨이월드 UK/웨스트엔드 어워즈에서 최우수 콘서트 프로덕션 부분을 수상했습니다.
'스웨그에이지 외쳐, 조선!'은 지난해 9월 8일 런던 웨스트엔드 중심부 질리언 린 시어터에서 열린 콘서트형 쇼케이스로 이 상을 받았습니다.
한국 뮤지컬 첫 수상이면서 올해 신설된 최우수 콘서트 프로덕션 부문의 첫 수상작이기도 합니다.
단 하루의 런던 공연을 위해 양희준, 김수하를 비롯한 16명의 배우와 조명·음향 디자인 스태프가 참여해, 무대 세트 사용이 제한적인 상황에서도 한국 공연 특유의 에너지 넘치는 퍼포먼스를 완성해 냈고, 런던 관객들의 갈채를 받았습니다.
2019년 초연된 뮤지컬 '스웨그에이지 외쳐 조선!'은 시조를 즐기는 가상의 나라 조선을 배경으로 억압 속에서도 자유와 평등을 외치는 백성들의 이야기를 담아냈습니다.
브로드웨이월드UK/웨스트엔드 어워즈는 글로벌 공연 전문 매체 브로드웨이 월드가 주최하는 시상식으로, 2011년부터 영국 공연계 작품을 대상으로 관객 온라인 투표를 통해 수상작을 선정해 왔습니다.
베스트 콘서트 프로덕션 부문은 웨스트엔드에서 주요 형식으로 자리 잡은 콘서트형 쇼케이스를 평가하기 위해 올해 새롭게 추가됐습니다.
뮤지컬 '스웨그에이지 외쳐, 조선!'의 런던 공연과 관련한 자세한 이야기는 배우 양희준 김수하 씨가 출연한 SBS 커튼콜 282회에서 확인할 수 있습니다.
(링크 https://www.youtube.com/watch?v=uKPgEwiAzAo)
