프랑스, 내달 그린란드에 영사관 개설…미 '병합 위협' 대응

▲ 장 노엘 바로 프랑스 외무 장관

장 노엘 바로 프랑스 외무장관은 14일(현지시간) 덴마크령 그린란드에 내달 영사관을 개설한다고 밝혔습니다.바로 장관은 이날 RTL 방송과 인터뷰에서 내달 6일 프랑스 영사관이 현지에 문을 연다며 "이 결정은 지난해 여름 에마뉘엘 마크롱 대통령이 그린란드를 방문해 지지 의사를 표명했을 때 내려졌다"고 설명했습니다.바로 장관은 이 결정이 "정치적 신호"라며 "과학 분야를 포함해 그린란드에서 더 적극적으로 활동하겠다는 의지와도 연결된다"고 설명했습니다.미국의 그린란드 병합 위협에는 "그린란드는 매각 대상이 아니다. 그린란드 총리가 매우 강력하고 명확하며 차분하게 이 점을 분명히 했다"고 강조했습니다.옌스-프레데리크 닐센 그린란드 총리는 전날 덴마크에서 연 기자회견에서 "한 가지 모두에게 확실한 것은 그린란드는 미국의 소유물이 되길 원치 않고, 미국의 지배를 받길 원치 않으며, 미국의 일부가 되길 원치 않는다는 것"이라며 미국과 덴마크 중 선택해야 한다면 덴마크를 선택하겠다고 밝혔습니다.바로 장관은 미국이 군사적 방법까지 동원할 수 있다는 시나리오엔 "이는 매우 부적절해 보인다. 나토(북대서양조약기구) 회원국으로서 다른 나토 회원국을 공격하는 건 전혀 의미가 없으며 오히려 미국의 이익에도 반하는 행위이기 때문"이라고 평가했다.그러면서 "이런 협박은 당연히 중단돼야 한다"고 비판했습니다.도널드 트럼프 미 대통령은 러시아와 중국에 맞서 미국 안보를 지키기 위해선 그린란드가 꼭 필요하다며 '어떤 방식으로든' 그린란드를 확보하겠다는 입장입니다.미국의 명확한 속내가 무엇인지 파악하기 위해 덴마크·그린란드 외무장관은 14일 백악관을 찾아 JD 밴스 미국 부통령과 회동합니다.(사진=AP, 연합뉴스)