뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

안산시-한양대, 첨단의료클러스터 조성 협력 협약

최호원 기자
작성 2026.01.14 18:13 조회수
안산시-한양대, 첨단의료클러스터 조성 협력 협약
▲ 안산시-한양대, 첨단의료클러스터 조성 협력 협약

경기 안산시가 한양대 에리카캠퍼스에 병원과 의료바이오 기업, 연구기관 등이 들어서는 첨단의료복합클러스터 조성을 추진합니다.

안산시는 14일 한양대 에리카캠퍼스에서 학교법인 한양학원, 한양대, 한양대의료원과 이런 내용을 담은 업무협약을 체결했습니다.

이번 협약은 기존 안산시와 한양대 간의 협력을 넘어 실무 운영 주체인 한양학원과 한양대의료원이 직접 참여함으로써 사업의 실행력을 높인 것이 핵심입니다.

앞서 안산시는 2019년과 2022년 두 차례에 걸쳐 한양대와 병원 유치를 위한 업무협약을 체결한 바 있으며, 협력 TF를 통해 종합병원 유치를 위한 예비타당성 조사 용역을 공동 추진해 왔습니다.

안산시는 이번 협약을 토대로 실무협의체를 구성해 종합병원과 암 치료 특화센터 등 전문 의료시설 도입 방향을 검토할 계획입니다.

병원의 규모와 형태, 착공 시기 등 구체적인 계획은 협의체 논의를 거쳐 확정되는 대로 시민들에게 공개할 예정입니다.

이민근 시장은 "이번 협약은 그간의 논의를 실무 단계로 옮기는 중요한 과정"이라며 "첨단의료복합클러스터 조성을 통해 시민 의료 인프라를 확충하고 의료산업 기반을 다지는 데 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했습니다.

(사진=안산시 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
최호원 기자 사진
최호원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지