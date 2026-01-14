▲ 안산시-한양대, 첨단의료클러스터 조성 협력 협약

경기 안산시가 한양대 에리카캠퍼스에 병원과 의료바이오 기업, 연구기관 등이 들어서는 첨단의료복합클러스터 조성을 추진합니다.안산시는 14일 한양대 에리카캠퍼스에서 학교법인 한양학원, 한양대, 한양대의료원과 이런 내용을 담은 업무협약을 체결했습니다.이번 협약은 기존 안산시와 한양대 간의 협력을 넘어 실무 운영 주체인 한양학원과 한양대의료원이 직접 참여함으로써 사업의 실행력을 높인 것이 핵심입니다.앞서 안산시는 2019년과 2022년 두 차례에 걸쳐 한양대와 병원 유치를 위한 업무협약을 체결한 바 있으며, 협력 TF를 통해 종합병원 유치를 위한 예비타당성 조사 용역을 공동 추진해 왔습니다.안산시는 이번 협약을 토대로 실무협의체를 구성해 종합병원과 암 치료 특화센터 등 전문 의료시설 도입 방향을 검토할 계획입니다.병원의 규모와 형태, 착공 시기 등 구체적인 계획은 협의체 논의를 거쳐 확정되는 대로 시민들에게 공개할 예정입니다.이민근 시장은 "이번 협약은 그간의 논의를 실무 단계로 옮기는 중요한 과정"이라며 "첨단의료복합클러스터 조성을 통해 시민 의료 인프라를 확충하고 의료산업 기반을 다지는 데 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했습니다.(사진=안산시 제공, 연합뉴스)