환율 열흘째 올라 1,480원 눈앞…금융위기 이후 최장 기간 상승

▲ 14일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율을 모니터하고 있다.

원/달러 환율이 새해 들어 연일 상승세를 이어가며 1,480원에 바짝 다가섰습니다.이런 추세라면 1,500원도 머지않은 분위기입니다.환율은 지난달 말 1,480원대 중반까지 오르며 연고점을 위협했다가 정부의 강력한 대응에 상승세가 한풀 꺾이며 1,420원대로 내려갔습니다.일단 연말 종가 기준으로는 전년보다 낮은 모습이 됐습니다.그러나 작년 말부터 다시 방향을 틀더니 10거래일 연속 하루도 빠짐없이 오르고 있습니다.이는 금융위기 때인 2008년 2월 29일∼3월17일에 12거래일 연속 92.7원 오른 이후 최장기간 상승 기록입니다.14일 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간 거래 종가(오후 3시30분 기준)는 전날보다 3.8원 오른 1,477.5원으로 집계됐습니다.원/달러 환율은 3.5원 오른 1,477.2원으로 출발한 직후 장중 1,479.1원까지 상승했습니다.환율은 지난해 12월 24일 장중 1,484.9원을 찍은 뒤 외환 당국의 구두 개입과 국민연금의 전략적 환 헤지 등에 따라 사흘간 종가 기준 53.8원 떨어졌습니다.그러나 지난달 30일부터 다시 상승해 총 47.7원 올랐습니다.정부 개입 효과를 거의 다 되돌린 셈입니다.새해 환율 상승세는 작년 10∼11월과 비슷한 수준으로 가파릅니다.환율은 작년 10월 1,400원 안팎에서 1,440원대로 올랐고, 11월에는 1,470원 후반대까지 치솟았습니다.당국은 환율 변동성을 낮추기 위한 미세 조정(스무딩 오퍼레이션)을 지속하는 것으로 보입니다.그러나 연말 종가 낮추기에 총력을 기울이던 수준의 대규모 개입은 눈에 띄지 않고 있습니다.외환 당국은 '서학개미' 등 내국인 해외증권투자 확대에 따른 수급 쏠림을 환율 상승의 주요 원인으로 지목하고 있습니다.한국예탁결제원에 따르면, 국내 개인 투자자는 올해 들어 13일까지 약 22억달러 규모의 해외 주식을 순매수한 것으로 집계됐습니다.이는 지난해 12월 한 달 동안의 순매수 규모(15억5천만달러)를 이미 훌쩍 뛰어넘은 수치입니다.코스피가 4,700선을 넘어 사상 최고치를 경신한 상황에서도 국내 투자 자산 불신과 환율 추가 상승 기대가 여전한 것으로 당국은 진단합니다.이에 더해 엔화가 약세를 보이며 160엔에 육박하는 흐름도 원화 약세를 초래하고 있습니다.전날 다카이치 사나에 일본 총리가 다음 달 조기 총선을 치르겠다는 뜻을 집권 자민당 간부에게 전했다는 외신 보도가 나왔습니다.일본 조기 총선 가능성이 높아진 가운데 재정 건전성 우려와 일본은행(BOJ) 기준금리 인상 지연 전망이 겹치면서 엔화 약세가 뚜렷해졌습니다.엔/달러 환율은 이날 오전 10시35분께 159.448엔까지 상승했습니다.이는 지난 2024년 7월 11일(161.757엔) 이후 가장 높은 수준입니다.원/엔 재정환율은 100엔당 927.47원으로, 전날 오후 3시30분 기준가인 927.18원보다 0.29엔 상승한 수준입니다.달러도 비교적 강한 모습입니다.주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 전날보다 0.01% 오른 99.152 수준입니다.간밤 미국의 지난해 12월 근원 소비자물가지수(CPI)가 2.6% 올라 시장 전망치(2.8%)를 밑돈 것으로 발표됐으나, 뉴욕 증시는 약세로 마감했습니다.도널드 트럼프 미국 대통령과 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed) 의장과 사실상 정면 충돌하면서 연준 중립성 훼손 우려가 커진 점이 위험 회피로 이어진 분위기입니다.일각에서는 우리나라 실질 경제 규모에 비해 시중에 유동성이 과도하게 풀려 원화 가치 하락을 이끌고 있다고 지적하기도 합니다.이창용 한국은행 총재는 내일 금융통화위원회 후 기자간담회를 통해 최근 외환시장 흐름과 관련한 입장을 밝힐 것으로 보입니다.(사진=연합뉴스)