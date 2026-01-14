이란 국영TV로 시위대 '강제 자백' 방송…고문 가능성도 제기

▲ 이란 반정부 시위

이란 당국이 반정부 시위를 강경 유혈 진압하는 동시에 국영방송으로는 카메라 앞에 붙들려온 시위대가 죄를 자백하는 장면을 내보내며 여론전에도 열을 올리고 있습니다.13일(현지시간) AP통신은 인권단체 집계를 인용해 최근 2주 동안 이란 국영 매체에서 최소 97명의 시위대가 공개 자백을 했다고 보도했습니다.이전에도 이란 국영방송에서 자백 영상이 나온 적은 있지만, 이처럼 단기간에 대규모 자백이 전파를 탄 것은 전례 없는 일입니다.인권단체 '이란을 위한 정의' 등에 따르면 2010∼2020년 사이 현지 국영방송에서 방영된 자백 영상은 약 350건 수준이었습니다.지난해까지만 하더라도 자백 영상 방송이 연간 40∼60건 수준이었다는 것을 보면 최근 급증세가 한층 눈에 띕니다.이번 자백 영상에서 시위 가담자들은 수갑을 차고 등장해 대부분 자기 행동을 후회한다고 언급했습니다.얼굴은 모두 모자이크 처리됐습니다.자백 영상에는 시위대가 군경을 공격하는 영상이나 조악한 사제 무기, 이들이 방화 또는 기물을 파손하는 모습이 담긴 흐린 CCTV 영상 등이 삽입됐고, 장중한 음악이 깔렸습니다.이란 정부는 이들의 자백에서 이스라엘이나 미국이 자주 언급된다며, 외세가 이번 이란 대규모 시위의 배후에 있다는 증거라고도 주장했습니다.하지만 인권단체들은 이번 대규모 자백이 고문에 의해 강요된 결과라고 지적했습니다.미국에 기반한 인권운동가통신(HRANA)은 구금됐던 사람들의 진술을 바탕으로 이 같은 자백이 대개 정신적·육체적 고문 후에 이뤄지며, 이후 사형을 포함한 심각한 결과로 이어질 수 있다고 설명했습니다.스카일러 톰프슨 HRANA 부국장은 "이 같은 인권침해가 겹겹이 쌓이면서 끔찍한 결과로 이어진다"며 "이 정권이 매번 반복해 온 패턴"이라고 말했습니다.고문으로 자백받아낸 뒤 이를 가혹한 처벌의 근거로 쓴다는 점도 문제점으로 꼽힙니다.2014년 유엔의 이란 인권 특별보고서에 따르면 이전에 구금된 적이 있는 사람들과 인터뷰한 결과 70%가 강요 때문에 한 자백이나 진술이 심리에 이용됐다고 답했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)