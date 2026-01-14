'돔구장' 품은 스타필드 생긴다…"야구·공연·쇼핑 한 번에"

<앵커>



이어서 수도권 소식입니다. 인천 청라 국제도시에 돔구장을 갖춘 초대형 복합 쇼핑몰이 내년 말에 준공됩니다. 2만 석 넘는 규모의 돔구장에서는 야구 경기뿐만 아니라 K팝 공연도 가능합니다.



송인호 기자입니다.



<기자>



인천 청라국제도시에 건설 중인 '스타필드 청라'입니다.



지하 3층, 지상 6층, 연 면적 51만 제곱미터의 초대형 복합 쇼핑몰로, 현재 37%의 공정률을 보이고 있습니다.



쇼핑몰 바로 옆에는 2만 3천 석 규모의 돔구장이 들어서는데, 이곳에 인천을 연고지로 하는 SSG랜더스가 새 둥지를 틀게 됩니다.



경기가 없는 날에는 K팝 공연과 e스포츠 국제 대회, 각종 전시 등을 위한 다목적 시설로 활용됩니다.



쇼핑몰과 돔구장이 결합한 세계 최초 건축물인 만큼, 설계와 시공에 최첨단 3D 모델링과 증강현실, 인공지능 AI 기반의 데이터 자동화 기술 등이 총동원됐습니다.



[전윤석/신세계건설 상무 : 내년 12월에 준공을 받아서, 2028년 3월에 (프로야구) 개막 경기를 준비하는 현장이고요, 지금 차질 없이 진행되고 있습니다.]



스타필드 청라는 지역 경제에 미치는 효과도 긍정적입니다.



인천국제공항에서 최근 개통한 제3연륙교를 통해 차로 20분 대면 올 수 있어, 연간 2천5백만 명가량의 국내외 방문객이 찾을 것으로 전망됩니다.



이에 따라 3조 6천억 원의 생산 유발 효과와 3만 명의 고용 창출이 기대됩니다.



[유정복/인천광역시장 : (청라에) 아산병원이 들어오고, 하나금융타운 본점이 다 들어오고, 말 그대로 이곳이 의료, 문화, 관광, 쇼핑, 스포츠가 망라된 일대의 혁신적인 공간으로 재탄생하게 될 것입니다.]



다만, 하루 수만 명이 오가는 복합시설인 만큼, 2028년 개장에 맞춰 대중교통 확충은 시급한 과제입니다.



'스타필드 청라' 인근에 들어서는 서울지하철 7호선 청라연장선은 개장 후 1년 뒤인 오는 2029년 중순쯤 개통될 예정입니다.



(영상취재 : 임동국, 화면제공 : 인천시)