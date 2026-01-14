뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] 이렇게 전교 1등해서 뭐 되려고?…딸 인생 망친 부모의 말로

김민정 기자
작성 2026.01.14 17:21 조회수
PIP 닫기
한밤중에 딸이 다니는 고등학교에 몰래 침입해 시험지를 훔친 학부모와 이를 도운 학교 기간제 교사에게 실형이 선고됐습니다.

대구지법은 오늘(14일) 건조물침입과 업무방해, 절도, 주거침입 등 혐의로 학부모 48살 A 씨와 기간제 교사 32살 B 씨에게 각각 징역 4년 6개월과 징역 5년을 선고했습니다.

추징금도 3,150만 원 선고했습니다.

이들의 범행을 도운 학교 행정실장에게는 징역 1년 6개월이, 빼돌린 시험지로 시험을 치른 19살 딸에게는 징역 1년에 집행유예 2년이 선고됐습니다.

A 씨는 지난해 7월 새벽에 B 씨와 함께 경북 안동의 한 고등학교 교무실에 무단 침입해 시험지를 빼돌리는 등 2023년부터 11차례에 걸쳐 범행을 저지른 혐의를 받았습니다.

B 씨가 재직 중이던 2024년 2월까지는 B 씨가 시험지를 직접 빼돌렸고, 퇴직 이후에는 A 씨와 함께 학교에 몰래 들어가 시험지를 빼냈습니다.

조사 결과 A 씨 딸은 교사였던 B 씨에게 수년간 개인 과외를 받고 있었고 B 씨는 과외비와 시험 정보 유출 대가로 2천만 원의 금품을 받은 것으로 드러났습니다.

수년에 걸친 범행은 교내 경비 시스템 작동으로 막을 내렸습니다.

행정실장은 이들의 침입을 알고도 묵인했고, CCTV 시간을 조정해 범행 장면이 삭제되도록 조작한 혐의입니다.

(취재: 김민정, 영상편집: 나홍희, 제작: 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
김민정 기자 사진
김민정 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지