올데이프로젝트 애니 "대학 졸업까지 한 학기 남아…기다려 줄 거죠?"

그룹 올데이프로젝트의 여성 멤버 애니(문서윤)가 가수 활동을 잠시 멈추고 학업에 전념한다.



앞서 14일 소속사 더블랙레이블에 따르면 애니는 이달 미국 뉴욕에 위치한 콜롬비아 대학교에 복학해 오는 5월까지 한 학기 동안 학업을 마칠 계획이다.



이와 관련해 같은 날 애니는 팬 커뮤니티를 통해 "휴학을 더 이상 늘릴 수 없다는 이야기를 작년 초에 들었고, 그때 멤버들과 회사에 미리 모두 말씀드린 뒤 결정했다. 딱 한 학기만 다니면 졸업이다. 5월 초까지 약 3개월 반인데 기다려 줄 거죠?"라고 전했다.



이어 "학교도 열심히 다니고, 미국에서 음악 작업도 많이 할 것"이라며 "스케줄 때문에 한 달에 한두 번은 한국에 오게 될 것"이라고 덧붙였다.



K팝 아이돌이 건강이나 휴식 등을 이유로 활동을 잠시 중단하는 사례는 적지 않지만, 애니처럼 해외 체류·유학을 이유로 활동에서 빠지는 경우는 드물어 관심을 모은다. 애니는 과거 부모에게 가수 데뷔 허락을 받기 위해 콜롬비아대 입학을 목표로 학업에 매진했다고 밝힌 바 있다. 그는 신세계그룹 정유경 회장의 장녀로도 알려져 있다.



애니가 학업에 전념하는 동안 올데이프로젝트의 타잔, 베일리, 우찬, 영서 등 멤버들은 음악 작업에 집중하며 개별 활동을 병행해 팬들과 만날 예정이다.



사진=백승철 기자







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)