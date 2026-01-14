[자막뉴스] "대리처방은 인정해요 근데"…억울했던 박나래가 밝힌 이유

불법 의료 행위와 매니저 갑질 논란에 휩싸인 코미디언 박나래가 매니저에게 대리처방을 부탁한 사실이 있다고 인정했습니다.



박나래는 오늘(14일) 한 연예 매체와 인터뷰에서 매니저들에게 대리처방을 직접 지시했냐는 질문에 "두 차례 부탁한 적이 있다"며 "그 부분에 대해서는 사과하겠다"고 말했습니다.



그러면서 "부탁한 행위 자체가 잘못된 일이라는 점은 인정한다"면서도 "연예인이라서 병원에 갈 수 없었던 게 아니다. 이전에도 병원을 다닌 적은 있다"고 주장했습니다.



박나래는 하루 종일 촬영 일정이 잡혀 있어 병원에 가기 어려웠다며 "제작진과 스태프, 출연자들이 모두 기다리는 상황에서 병원에 다녀오겠다고 말하기도 쉽지 않았다"고 했습니다.



대리처방이 문제가 된다면 법적 처벌도 감수하겠다고 덧붙였습니다.



앞서 한 연예매체는 박나래가 전 매니저들에게 산부인과 약을 대리처방해 달라고 부탁했다는 의혹을 제기한 바 있습니다.



매체는 당시 박나래 전 매니저로부터 확보한 산부인과 진료 확인서를 공개했습니다.



함께 공개된 카카오톡 메신저 대화 내용에는 박나래가 매니저들에게 산부인과 대리처방을 부탁하고, 매니저들이 이에 대해 자신들끼리 불만을 토로하는 내용이 담겼습니다.



남을 대신해 약 처방을 받는 건 처방을 부탁하는 사람과 대신 처방을 받는 사람이 모두 의료법 위반 처벌 대상입니다.



박나래는 최근 매니저 '갑질' 의혹과 주사이모에게 불법의료 행위를 받은 의혹으로 모든 활동을 중단하고, 방송 프로그램에서 하차했습니다.



폭로를 이어가고 있는 전 매니저들과는 소송전을 이어가고 있습니다.



