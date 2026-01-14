타이완 전문가, TSMC 생산시설 미 이전 우려…"이익률 낮아질 것"

▲ TSMC 미국 애리조나 공장

세계 최대 반도체 파운드리(위탁생산) 기업 대만 TSMC 생산시설의 미국 이전이 TSMC와 세계 반도체 산업에 장기적으로 영향을 미칠 것이라고 타이완 전문가가 주장했습니다.14일 연합보와 중국시보 등 타이완언론에 따르면 류페이전 타이완경제연구원(TIER) 연구원은 TSMC 미국 공장 증설이 단순한 기술 이전이 아닌 최첨단 반도체 생산 능력의 대규모 이동이라면서 우려를 표했습니다.류 연구원은 TSMC 미국 애리조나주 공장에 인공지능(AI)과 관련된 첨단 공정이 배치될 가능성이 높다며 TSMC 파운드리 운영 형태가 현재의 '타이완 중심'에서 '타이완과 미국 중심' 형태로 전환할 것이라고 덧붙였습니다.그러면서 TSMC가 미국에 5개 웨이퍼 공장을 증설하면 매월 생산능력이 15만 장에 달해 엔비디아, AMD 등 미국 고객사의 AI와 고성능컴퓨팅(HPC) 등 관련 수요를 맞출 수 있을 것으로 내다봤습니다.그러나 TSMC가 단일 지역 내 5∼8개 웨이퍼 공장 운영에 필요한 전력, 수자원, 엔지니어 수급 등의 문제에 직면하게 될 것이라고 전망했습니다.소식통은 미국 TSMC 공장 반도체 생산비용, 장비 감가상각 비율, 인건비·원자재 비용이 각각 대만의 2.4배, 약 4배, 2배에 달한다고 말했습니다.이러한 상황에서 TSMC가 미국 공장 5개를 증설한다면 전체 총이익률이 타이완 TSMC 공장의 총이익률(60∼62%) 보다 낮은 53% 수준까지 떨어질 것으로 예상했습니다.TSMC의 미국 5개 공장 건설에는 최소 1천억 달러(약 147조 원)가 필요할 것으로 추산됐습니다.타이완언론은 TSMC가 웨이퍼 공장 5개를 증설한다면 미국 내에 웨이퍼 공장, 첨단 패키징 공장, 연구·개발(R&D)센터 등 총 12개 공장으로 늘어나고 투자액이 3천억 달러(약 443조 원)에 달한다고 보도했습니다.이어 타이완이 미국에 제안한 타이완식 AI 서버 공급망 모델이 포함되면 대미 투자액이 4천억 달러(591조 원)를 넘어설 것이라고 전했습니다.한편, 타이완 행정원 경제무역협상판공실(OTN)은 전날 타이완과 미국의 관세 협상과 관련해 양측이 대부분 합의에 도달했으며 현재 최종 결정을 위한 회의 일정을 논의하고 있다고 밝혔습니다.앞서 타이완언론은 미국이 타이완과의 무역 협상에서 타이완 측에 한국보다 많은 4천억 달러 규모의 투자를 요구했다고 전한 바 있습니다.(사진=타이완 중앙통신사 캡처, 연합뉴스)