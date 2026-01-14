뉴스
'김병기 의혹 폭로' 전 보좌진 경찰 조사…"혐의 대부분 사실"

권민규 기자
2026.01.14
▲ 경찰 출석하는 민주당 김병기 의원의 전 보좌진 김 모 씨

경찰이 더불어민주당 김병기 의원의 각종 비위 의혹을 최초로 제기한 전직 보좌진을 불러 조사하고 있습니다.

전 보좌관 김 모 씨는 오늘(14일) 낮 12시 50분쯤 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 참고인 신분으로 출석했습니다.

경찰이 지난 5일에 이어 추가 조사를 위해 핵심 참고인을 소환한 겁니다.

김 씨는 조사실에 들어서며 취재진 질문에 "의원님이 '의혹이 사실이 될 수 없다'고 했는데 지금 받고 있는 범죄 혐의 대부분이 사실이기 때문에 충분히 입증될 수 있도록 잘 설명하고 오겠다"고 말했습니다.

해당 보좌관은 지난해 11월 경찰에 출석해 김 의원 차남의 숭실대 편입 및 빗썸 취업 의혹과 관련한 진술서를 제출하기도 했습니다.

진술서에는 김 의원의 아내가 전 동작구의원에게 불법 정치자금을 받고 동작구의원 법인카드를 사용한 정황이 있으나, 정치자금은 내사도 시작되지 않았고 법인카드 사건은 제대로 된 조사 없이 내사 종결됐다는 내용도 담겼습니다.

이외에도 현재 김 의원과 관련해서는 ▲ 공천헌금 수수 후 반납 ▲ 대한항공 호텔 숙박권 수수·의전 요구 ▲ 쿠팡 대표와의 고가 식사 ▲ 장남 국가정보원 채용 개입 ▲ 장남 국정원 업무에 보좌진 동원 ▲ 지역구 병원 진료 특혜 등 의혹이 제기된 상황입니다.

김 의원과 관련한 의혹을 수사하는 경찰은 오늘 김 의원이 전직 동작구의원 2명에게서 '공천헌금' 3천만 원을 받았다 돌려줬다는 의혹과 관련해 김 의원 주거지 등 6곳에 대해 압수수색하기도 했습니다.

(사진=연합뉴스)
