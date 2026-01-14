한국, CPTPP 가입 의사 재확인…일본은 '수산물 안전' 설명

▲ 위성락 국가안보실장이 14일 일본 오사카에 마련된 대한민국 프레스센터에서 한일 정상회담 관련 주요 성과 브리핑을 하고 있다.

환태환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입 문제와 일본 수산물 수입 문제가 이번 한일정상회담에서 다뤄졌다고, 위성락 청와대 국가안보실장이 밝혔습니다.위성락 실장은 오늘(14일), 일본 오사카 프레스센터에서 브리핑을 열고 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리의 정상회담 결과를 설명했습니다.위 실장은 우리가 후쿠시마현을 비롯한 일본 일부 지역 수산물 수입을 규제하는 문제에 대해 "식품 안전에 대한 일본 측의 설명이 있었다"며 "(우리는) 이 설명을 청취했다"고 소개했습니다.CPTPP 가입 이슈에 대해선 "한국이 가입을 추진하겠다는 의사를 재확인했다"며 "향후 실무부서 간 협의가 더 필요한 문제로 보인다"고 전했습니다.CPTPP는 아시아·태평양 지역 국가들이 결성해 2018년 출범한 다자간 자유무역협정(FTA)입니다.회원국은 일본·캐나다·호주 등 12개국이며 우리나라도 가입을 추진하고 있습니다.앞서 방일 직전 공개된 NHK와의 인터뷰에서 이 대통령은 "CPTPP 가입에 있어 일본의 협조를 얻기 위해 이 사안(일본 수산물 수입 문제)도 중요한 의제"라고 말한 바 있습니다.이번 회담에서 한일 양국이 협력하기로 약속한 조세이 해저탄광 유골 DNA 감정은 일본 측이 주요 현안 가운데 가장 먼저 제기한 이슈였다고 위 실장은 설명했습니다.(사진=연합뉴스)