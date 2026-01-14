한동훈 "제명은 또 다른 계엄선포…이번에도 막겠다"

▲ 국민의힘 한동훈 전 대표가 14일 국회 소통관에서 당 윤리위원회가 본인을 제명 결정한 것과 관련해 입장을 밝히고 있다.

국민의힘 중앙윤리위원회가 당원게시판 사태에 책임을 물어 제명을 의결한 것에 대해 한동훈 전 대표는 오늘(14일) 오후 1시 반쯤 기자회견을 열고 "계엄을 막고 당을 지킨 저를 허위 조작으로 제명했다"며 "국민, 당원과 함께 이번 계엄도 반드시 막겠다"고 밝혔습니다.한 전 대표는 "계엄을 극복하고 통합해야 할 때 헌법과 민주주의를 파괴하는 또 다른 계엄이 선포된 것"이라며 윤리위 심사 결과가 허위 조작이란 주장도 거듭 강조했습니다.한 전 대표는 이어 윤리위원회가 충분한 소명 기회도 주지 않고 징계 의결 결정을 내린 건, 결론을 정해 놓고 관련 절차를 밟은 것이라며 이는 심각한 절차적 위반이라고도 주장했습니다.윤리위 결론과 관련해 재심이나 효력정지 가처분과 같은 법적 대응도 고려하고 있느냐는 질의엔 한 전 대표는 재심을 신청하는 게 별 의미가 없어 보인다고 말했습니다.(사진=연합뉴스)