한동훈 전격 제명에 갈등 최고조…장-한 '사생결단 충돌' 우려

▲ 국민의힘 한동훈 전 대표
장동혁 대표 체제에서 새로 구성된 국민의힘 윤리위원회가 밤사이 한동훈 전 대표를 '당원게시판(당게) 여론 조작'을 이유로 전격 제명하면서 당내 갈등이 최고조로 치닫고 있습니다.
지방선거를 4개월여 앞두고 장 대표와 한 전 대표가 사생결단식으로 정면충돌하면서 당내에서는 우려의 목소리가 커지고 있습니다.
윤리위는 어젯밤 회의를 통해 제명 결정을 내린 다음 오늘(14일) 새벽 1시 15분, 보도자료를 배포해 당게 사태와 관련해 한 전 대표에게 최고 수위 징계인 '제명'을 결정했다고 밝혔습니다.
지난 12일 '6인 체제'를 갖춰 공식 출범한 윤리위가 어제 오후부터 비공개로 마라톤 회의를 진행해 최고 수위의 징계를 내린 것입니다.
장 대표가 12·3 비상계엄에 대해 공식 사과하고 '잘못된 과거와의 절연'을 약속하며 당 쇄신안을 발표한 지 1주일 만입니다.
12·3 비상계엄으로 재판받는 윤석열 전 대통령에게 내란 특검이 '사형'을 구형한 날, 한 전 대표에 대해 제명 결정이 나왔습니다.
한 전 대표는 재심 청구를 하지 않겠다고 밝혔습니다.
현재 최고위 인적 구성을 볼 때 친한계로 분류되는 우재준 청년최고위원, 무계파 양향자 최고위원을 제외하면 뚜렷하게 반대 의견을 낼 분위기가 아닌 만큼 한 전 대표 징계안이 반려될 가능성은 사실상 없다는 게 대체적인 당내 전망입니다.
한 전 대표 측은 윤리위 결정에 강하게 반발했습니다.
한 전 대표와 친한계 인사들은 오늘 아침 오전 8시쯤 서울 모처에서 긴급 회동을 하고 가처분 신청 등 법적 조치를 비롯한 대응책을 모색했습니다.
송석준 의원은 SNS에 "당내 민주주의 사망이다. 심각한 사태에 대해 끝까지 책임져야 한다"고 썼고, 정성국 의원은 "국민의힘은 당 대표 한 명의 사유물이 아니다. 끝까지 싸우겠다"고 했습니다.
박정훈 의원은 "윤어게인 세력을 앞세워 정당사에 남을 최악의 비민주적 결정을 내린 장 대표는 최고위에서 이 의결을 뒤집어야 한다"고 요구했습니다.
(사진=연합뉴스)
