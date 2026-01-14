한동훈 전격 제명에 갈등 최고조…장-한 '사생결단 충돌' 우려

▲ 국민의힘 한동훈 전 대표

장동혁 대표 체제에서 새로 구성된 국민의힘 윤리위원회가 밤사이 한동훈 전 대표를 '당원게시판(당게) 여론 조작'을 이유로 전격 제명하면서 당내 갈등이 최고조로 치닫고 있습니다.지방선거를 4개월여 앞두고 장 대표와 한 전 대표가 사생결단식으로 정면충돌하면서 당내에서는 우려의 목소리가 커지고 있습니다.윤리위는 어젯밤 회의를 통해 제명 결정을 내린 다음 오늘(14일) 새벽 1시 15분, 보도자료를 배포해 당게 사태와 관련해 한 전 대표에게 최고 수위 징계인 '제명'을 결정했다고 밝혔습니다.지난 12일 '6인 체제'를 갖춰 공식 출범한 윤리위가 어제 오후부터 비공개로 마라톤 회의를 진행해 최고 수위의 징계를 내린 것입니다.장 대표가 12·3 비상계엄에 대해 공식 사과하고 '잘못된 과거와의 절연'을 약속하며 당 쇄신안을 발표한 지 1주일 만입니다.12·3 비상계엄으로 재판받는 윤석열 전 대통령에게 내란 특검이 '사형'을 구형한 날, 한 전 대표에 대해 제명 결정이 나왔습니다.한 전 대표는 재심 청구를 하지 않겠다고 밝혔습니다.현재 최고위 인적 구성을 볼 때 친한계로 분류되는 우재준 청년최고위원, 무계파 양향자 최고위원을 제외하면 뚜렷하게 반대 의견을 낼 분위기가 아닌 만큼 한 전 대표 징계안이 반려될 가능성은 사실상 없다는 게 대체적인 당내 전망입니다.한 전 대표 측은 윤리위 결정에 강하게 반발했습니다.한 전 대표와 친한계 인사들은 오늘 아침 오전 8시쯤 서울 모처에서 긴급 회동을 하고 가처분 신청 등 법적 조치를 비롯한 대응책을 모색했습니다.송석준 의원은 SNS에 "당내 민주주의 사망이다. 심각한 사태에 대해 끝까지 책임져야 한다"고 썼고, 정성국 의원은 "국민의힘은 당 대표 한 명의 사유물이 아니다. 끝까지 싸우겠다"고 했습니다.박정훈 의원은 "윤어게인 세력을 앞세워 정당사에 남을 최악의 비민주적 결정을 내린 장 대표는 최고위에서 이 의결을 뒤집어야 한다"고 요구했습니다.(사진=연합뉴스)