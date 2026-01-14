㈜한화, 테크·라이프사업 뗀다…방산·조선해양 주력

▲ 한화

㈜한화는 방산, 조선·해양, 에너지, 금융 부문이 속하는 존속법인과 테크 및 라이프 부문이 포함된 신설법인으로 인적 분할한다고 14일 밝혔습니다.㈜한화 이사회는 오늘(14일) 오전 이러한 내용의 인적 분할을 결의했습니다.인적 분할은 오는 6월 임시주주총회 등 관련 절차를 거쳐 7월 중 완료될 예정입니다.인적분할이 되면 한화비전, 한화모멘텀, 한화세미텍, 한화로보틱스 등 테크 분야 계열사와 한화갤러리아, 한화호텔앤드리조트, 아워홈 등 라이프 분야 계열사는 신설법인인 한화머시너리앤서비스홀딩스에 속하게 됩니다.한화에어로스페이스, 한화오션, 한화솔루션, 한화생명 등 방산 및 조선·해양, 에너지, 그리고 금융 계열사는 존속법인에 속하게 됩니다.각 사업군의 특성과 환경에 적합한 경영전략을 수립하고, 신속한 의사결정이 가능한 사업 체계를 구축하기 위해서라고 ㈜한화는 설명했습니다.분할 비율은 순자산 장부가액을 기준으로 존속 법인 76.3%, 신설 법인 23.7%로 산정됐습니다.기존 주주들은 분할 비율대로 존속법인과 신설법인 주식을 배정받게 됩니다.㈜한화는 인적 분할로 그동안 기업 저평가의 주요 원인으로 지목되던 '복합기업 디스카운트'가 상당 부분 해소될 것으로 기대했습니다.이번 분할로 장기적인 성장 전략과 투자 계획이 중요한 방산, 조선·해양, 에너지, 금융 등 사업군은 안정성을 강화할 수 있고, 기계 및 서비스 사업군은 유연하고 민첩한 성장 전략 및 시장 대응이 가능할 전망입니다.존속법인은 방산, 조선 등 핵심사업에 집중할 수 있고, 신설법인은 독립적 지주 체계에서 분할 전 상대적으로 저평가됐던 사업의 성장성이 부각되고, 적기 투자 의사결정을 할 수 있게 됐다고 ㈜한화는 설명했습니다.㈜한화는 인적분할과 함께 자사주 소각, 배당 확대 등 주주환원 정책을 통한 주주가치 제고 방안을 추진합니다.우선 임직원 성과보상분(RSU)을 제외한 보통주 445만 주를 주주총회 등 관련 절차를 거쳐 소각할 계획입니다.이는 전체 보통주의 5.9%, 시가 4천562억 원 규모로 새 정부 출범 이후 최대 규모 자사주 소각입니다.또 최소 주당 배당금(DPS)을 지난해 지급했던 주당 배당금(보통주 기준 800원) 대비 25% 증가한 1천 원(보통주 기준)으로 설정했습니다.지난해 우선주 상장폐지 당시 소액주주 보호 방안을 공시했던 ㈜한화는 현재 남아있는 구형 우선주 19만 9천33주 전량도 장외매수 방식으로 취득, 소각해 약속을 이행합니다.(사진=연합뉴스)