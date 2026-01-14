비트코인, 두 달 만에 9만 5천불 회복…법안 발의·인플레 우려↓ 영향

▲ 비트코인

가상화폐 시가총액 1위 종목인 비트코인이 2달 만에 9만 5천 달러선을 회복했습니다.미 가상화폐 거래소 코인베이스에 따르면 13일(현지시간) 미 동부시간 오후 8시 기준 비트코인 1개의 가격은 전날보다 약 4.8% 상승한 9만 5천504달러를 기록했습니다.비트코인의 가격이 9만 5천 달러를 넘어선 것은 지난해 11월 15일 이후 두 달 만입니다.비트코인은 지난해 10월 6일 사상 최고치인 12만 6천210.5달러를 기록한 이후 하락을 지속해 11월 20일 8만 달러대까지 떨어졌으나, 이후 하락폭을 일부 만회해 한동안 9만 달러선에서 등락을 계속해왔습니다.이날 비트코인 가격 상승은 지난해 12월 소비자 물가 상승폭이 2%대 중후반 수준에 머무르는 등 인플레이션 우려가 낮아진 데 따른 것으로 풀이됩니다.비트코인 비축 기업인 스트래티지가 12억여 달러 규모의 가상화폐 매입을 발표한 것도 투자 심리에 영향을 준 것으로 보입니다.여기에 미 상원에서 이른바 '클래러티법'(CLARITY Act)으로 불리는 가상화폐 규제법이 발의돼, 가상화폐의 제도권 편입 가속화 흐름이 투자 심리를 개선한 것으로 보입니다.클래러티법은 가상화폐를 '증권'과 '상품' 등으로 분류해 규제 관할권을 증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(CFTC)에 나눠 부여하는 방안을 담고 있습니다.이 법안은 '지니어스법'과 '중앙은행 발행 디지털화폐(CBDC) 감시국가 방지법안' 등 다른 가상화폐 법안과 나란히 지난해 7월 하원을 통과했으나, 두 법과 달리 상원에서 발목이 잡혀 있었습니다.이날 비트코인 가격은 미 동부시간 오후 5시∼5시 10분 사이 9만 4천 달러선에서 9만 6천 달러선으로 급등했는데, 이는 상원의 법안 발의 소식이 전해진 영향으로 추정됩니다.가상화폐 시총 2위인 이더리움도 같은 시간 3천200달러에서 3천370달러로 단시간 급등하는 등 하루 동안 7.8% 이상 올랐습니다.비트코인을 가장 많이 보유하고 있는 기업인 스트래티지의 주가는 전일 종가 대비 6.6% 이상 오른 172.99달러로 장을 마감했으며, 장 마감 이후 애프터마켓에서도 추가 상승을 이어가고 있습니다.