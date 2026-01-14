워너 인수전 굳히기?…"넷플릭스, 전액 현금 준비"

▲ 넷플릭스, 파라마운트

넷플릭스가 워너브러더스 디스커버리(이하 워너브러더스) 인수 대금 전액을 현금으로 지급하는 새 인수안을 검토 중이라고 블룸버그 통신이 14일 보도했습니다.블룸버그는 이같은 움직임에는 인수전 경쟁자인 파라마운트 스카이댄스(이하 파라마운트)가 물러서지 않는 가운데 거래를 앞당기려는 의도가 깔려 있다고 분석했습니다.넷플릭스는 지난달 5일 워너브러더스의 영화·TV 스튜디오와 스트리밍 서비스 HBO 맥스를 720억 달러(약 106조 원)에 인수하기로 계약을 체결했다고 발표했습니다.인수 대금은 현금과 넷플릭스 주식으로 지급하기로 했습니다.주당 가격은 27.75달러 수준으로 워너브러더스 주주들은 주당 현금 23.25달러와 넷플릭스 주식 4.50달러어치를 받게 됩니다.넷플릭스는 워너브러더스의 인수를 위해 590억 달러를 브릿지론(단기차입금) 형태로 조달했고, 이후 이 중 250억 달러는 장기부채로 전환했습니다.블룸버그 인텔리전스의 수석 신용 분석가인 스티븐 플린은 최근 보고서에서 넷플릭스가 추가 차입을 해도 지금의 탄탄한 신용 등급을 유지할 수 있는 재무 여력이 있다고 평가했습니다.지난해 가장 먼저 워너브러더스 인수에 뛰어들었던 파라마운트는 최근 새로운 인수 제안이 또다시 거부당하자 법정 싸움에 나선 상태입니다.파라마운트는 넷플릭스 측과의 거래 정보를 공개하라는 소송을 제기했고, 워너브라더스 주주총회에서 위임장 대결을 벌여 넷플릭스로의 매각을 막겠다는 계획입니다.파라마운트는 워너브러더스 이사회가 지난달 경쟁 입찰에서 넷플릭스의 손을 들어주자 적대적 인수·합병 개시를 선언한 바 있습니다.넷플릭스는 워너브러더스 인수·합병 신고서를 미 당국에 제출하고 승인을 받기 위한 절차를 진행하고 있습니다.(사진=게티이미지)