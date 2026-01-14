뉴스
[속보] 한동훈 "허위조작 제명, 또 다른 계엄선포…이번에도 막겠다"

유영규 기자
작성 2026.01.14 13:40 수정 2026.01.14 13:50 조회수
▲ 국민의힘 한동훈 전 대표가 14일 국회 소통관에서 당 윤리위원회가 본인을 제명 결정한 것과 관련해 입장을 밝히기 위해 입장해 있다.

국민의힘 중앙윤리위원회가 제명을 결정한 한동훈 전 대표는 오늘(14일) "계엄을 막고 당을 지킨 저를 허위 조작으로 제명했다"며 "국민, 당원과 함께 이번 계엄도 반드시 막겠다"고 밝혔습니다.

한 전 대표는 오후 국회 소통관에서 기자회견을 열어 "계엄을 극복하고 통합해야 할 때 헌법과 민주주의를 파괴하는 또 다른 계엄이 선포된 것"이라며 이같이 말했습니다.

윤리위가 한 전 대표 가족이 연루된 '당원게시판 사태'를 '여론 조작'으로 규정하고 최고 수위인 제명 결정을 내리자 윤리위 심사 결과가 '허위 조작'이고 이를 토대로 제명한 것이라며 맞받은 것입니다.

한 전 대표는 윤리위 결정이 이미 답을 정해 놓은 결과라며 "재심을 신청할 생각은 없다"고 말했습니다.

회견에는 친한계로 분류되는 김형동·배현진·박정훈·정성국·고동진·유용원 의원과 윤희석 전 대변인이 배석했습니다.
 
(사진=연합뉴스)
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
