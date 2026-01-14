경찰, '공천헌금 의혹' 김병기 압수수색…자택 등은 종료

▲ 14일 공천헌금 수수 등 각종 비위 의혹을 받는 더불어민주당 김병기 의원의 자택인 서울 동작구의 한 아파트 앞에서 취재진이 대기하고 있다.

경찰이 공천헌금 수수 의혹을 받는 더불어민주당 김병기 의원의 주거지 등에 대한 강제수사를 벌이고 있습니다.서울경찰청 공공범죄수사대는 오늘(14일) 서울 동작구 대방동의 김 의원 자택과 지역구 사무실, 국회 의원회관 사무실을 비롯해 김 의원의 측근으로 알려진 이지희 동작구의회 부의장 자택 등 6곳을 압수수색했습니다.김 의원 차남의 대방동 아파트에도 수사관을 보냈습니다.이곳에는 김 의원 부부의 귀중품들이 보관됐을 가능성이 있는 개인금고가 있는 것으로 알려졌습니다.압수수색은 아침 7시 55쯤 시작됐으며 김 의원의 자택과 동작구의회 등에 대해서는 약 3시간 30분 만인 오전 11시 30분께 종료됐습니다.일부 장소는 압수수색이 계속 진행되는 중이라고 경찰은 설명했습니다.경찰은 김 의원의 자택에서 철수하며 '3천만 원 수수를 입증할 자료가 있었나', '김 의원은 자택에 있었느냐' 등 취재진 질문에 답하지 않았습니다.오늘 압수수색 대상에는 김 의원의 부인 이 모 씨와 이 부의장이 포함됐습니다.영장에는 정치자금법 위반 혐의만 적시됐는데, 오늘 강제수사는 김 의원을 둘러싼 여러 의혹 중 공천헌금 수수 의혹에 집중한 것으로 해석됩니다.김 의원은 2020년 총선을 앞두고 전 동작구의원 2명으로부터 각각 1천만 원과 2천만 원을 건네받고 이후 돌려준 의혹을 받습니다.여기에는 당시 이 부의장도 관여한 것으로 알려졌습니다.앞서 민주당 소속이었던 이수진 전 의원은 2023년 말 이창우 전 동작구청장과 전 동작구의원 등이 이러한 의혹 사실이 담긴 탄원서를 제출했다고 밝힌 바 있습니다.이와 관련해 김한메 사법정의바로세우기시민행동 대표가 김 의원과 전 동작구의원 2명을 정치자금법 위반 등 혐의로 경찰에 고발하는 등 관련 고발이 이어졌습니다.김 의원 측은 '총선을 앞두고 제기된 사실무근 음해'라며 강하게 부인하는 입장인 것으로 전해졌습니다.경찰은 오늘 압수수색에서 확보한 증거물을 분석하는 한편 작업이 일단락되는 대로 김 의원을 소환해 본격 조사에 나설 것으로 보입니다.다만 이미 의혹 제기가 이뤄진 이후 경찰 강제수사가 신속히 이뤄지지 않으면서 시일이 많이 흘러 관련 증거를 얼마나 확보할 수 있을지는 미지수라는 관측이 나옵니다.이 밖에도 김 의원과 관련해 ▲ 차남 숭실대 편입 개입 ▲ 배우자 구의회 업무추진비 사적 유용 및 수사 무마 ▲ 대한항공 호텔 숙박권 수수·의전 요구 ▲ 쿠팡 대표와의 고가 식사 ▲ 장남 국가정보원 채용 개입 ▲ 장남 국정원 업무에 보좌진 동원 ▲ 지역구 병원 진료 특혜 등 의혹이 제기됐습니다.경찰은 오늘 오후 김 의원의 비리 의혹을 최초로 제기한 전직 보좌진 1명을 참고인 신분으로 추가 조사할 예정입니다.(사진=연합뉴스)