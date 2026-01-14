"음주 후 찾아오는 통풍…남성은 소주·여성은 맥주에 연관"

▲ 술자리

남성은 소주가, 여성은 맥주가 각 성별의 요산 수치 상승과 통풍 위험에 더 밀접한 연관이 있다는 연구 결과가 나왔습니다.삼성서울병원과 강북삼성병원 공동 연구팀은 성인 1만 7천여 명을 대상으로 조사한 결과, 성별과 술의 종류에 따라 요산 수치에 미치는 영향이 다르다는 사실을 확인했다고 밝혔습니다.통풍은 혈액 내 요산이 몸 안에 과도하게 쌓여 생기는 염증성 질환으로, 음주는 요산 배출을 막는 주요 원인이 됩니다.연구 결과 남성은 소주가 요산 수치 상승에 가장 강한 영향을 미쳤으며, 하루 소주 반 잔 정도의 적은 양에도 위험이 커지는 것으로 나타났습니다.반면 여성의 경우에는 맥주 섭취가 요산 수치를 높이는 데 더 큰 영향을 주는 것으로 분석됐습니다.연구팀은 소주와 맥주가 와인보다 한 번에 마시는 양이 많고, 선호하는 주종에 따라 함께 먹는 안주의 특성이 다른 점이 요산 수치에 영향을 준 것으로 해석했습니다.실제로 남성은 소주를 마실 때, 여성은 맥주를 마실 때 단백질 함량이 높은 음식을 더 많이 섭취하는 경향을 보였습니다.연구팀은 이번 연구가 한국 특유의 술과 음식 조합을 확인했다는 데 의미가 있다며, 향후 성별과 음주 습관을 고려한 맞춤형 생활 지도가 가능해질 것이라고 설명했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)