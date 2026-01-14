[자막뉴스] 제기된 의혹 대부분 '무혐의'인데…"경찰 돌아가서도 팀 꾸려줘"

서울동부지검이 수사 파견이 종료된 백해룡 경정의 '세관 마약수사 은폐' 의혹 수사 과정에서 피해를 본 사람들에게 공개 사과했습니다.



백 경정은 경찰로 돌아가서도 별도의 '백해룡 팀'을 꾸려달라고 요구했지만 경찰은 이를 받아들이지 않았습니다.



동부지검은 오늘(14일) 언론 공지에서 "합동수사단 소속 경찰관의 법령 위반 행위로 피해를 입은 분들께 깊은 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔습니다.



그러면서 "백해룡 경정의 영등포경찰서 세관 수사 과정 및 파견 기간 동안 각종 법령 위반 행위에 대해 국가공무원 복무규정 등 관련 법령에 따라 경찰청에 '징계 등 혐의사실'을 통보했다"고 전했습니다.



파견 기간 백 경정이 수사 기록을 언론에 배포하면서 피의자 인적 사항 등을 공개한 행위는 개인정보보호법 위반 소지가 크다는 게 동부지검 입장입니다.



지난달 인천세관 직원은 백 경정이 자신의 가족사진 등을 외부에 유출했다며 국가인권위원회에 진정을 냈습니다.



백 경정은 "정보공개는 적극 공개가 원칙"이라며 문제가 없다는 입장이었습니다.



동부지검은 수사팀 재편을 위해 경찰청과 협의 중이라며, 남은 의혹들도 신속하게 수사하겠다고 밝혔습니다.



지난달 백 경정이 제기한 의혹 대부분이 무혐의라는 중간 수사 결과를 발표한 합수단은 곧 최종 수사 결과를 내놓을 예정입니다.



앞서 지난해 10월 이재명 대통령 지시로 합동수사단에 합류한 백 경정의 검찰 파견은 오늘로 종료됐는데, 백 경정은 경찰로 돌아가서도 별도의 '백해룡팀'을 꾸려 수사를 계속하고 싶다는 의사를 밝히기도 했습니다.



경찰청은 이 요구를 일축한 걸로 전해졌습니다.



백 경정은 원 소속인 서울강서경찰서 화곡지구대장으로 돌아가 치안 업무를 담당할 것으로 전망됩니다.



