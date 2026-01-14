뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"대법관 청탁" 사기 32억 챙겨…엘시티 회장 아들 기소

신용일 기자
작성 2026.01.14 13:24 조회수
"대법관 청탁" 사기 32억 챙겨…엘시티 회장 아들 기소
▲ 서울중앙지검

부산 해운대의 대형 주상복합단지인 엘시티(LCT) 시행사 실소유주인 청안건설 이영복 회장 아들이 사건 청탁 명목으로 32억 원을 받아 챙긴 혐의로 구속기소됐습니다.

오늘(14일) 법조계에 따르면 서울중앙지검 중요범죄조사부(소창범 부장검사)는 지난 2일 이 회장의 아들 이 모 씨를 특정경제범죄 가중처벌법 위반(사기) 혐의로 구속기소했습니다.

공범 김 모 씨도 같은 혐의로 불구속 기소했습니다.

이 씨 등은 지난 2022년 암호화폐 서비스 업체를 운영하는 피해자가 코인 발행과 관련한 업무방해금지 가처분 소송 1심에서 패소하자 항고심에서 이기게 해주겠다며 32억 원을 가로챈 혐의를 받습니다.

이 씨는 이 회장 아들이란 점을 강조하면서 '대법관을 통해 항고심 판사에게 청탁하면 재판에서 이길 수 있다'는 취지로 약 30억 원을 요구한 것으로 알려졌습니다.

판사와 같은 고등학교 동창에게 청탁해야 한다며 2억 원을 수수한 혐의도 있습니다.

앞서 이 씨는 독점적인 엘시티 분양 대행권을 주겠다며 32억 원을 빌렸다가 갚지 않은 혐의로 작년 7월 항소심에서 징역 3년에 집행유예 4년을 선고받기도 했습니다.

이 씨의 아버지 이 회장은 엘시티 시행사를 운영하면서 회삿돈을 횡령하고 정관계 유력인사들에게 금품 로비를 한 혐의로 2018년 대법원에서 징역 6년이 확정돼 복역했다가 2022년 출소했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
신용일 기자 사진
신용일 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지