'21세로 나선' 일본, 3연승으로 U-23 아시안컵 8강행

▲ 일본의 카타르전 2-0 승리 소식을 전한 AFC.

한국이 아시아축구연맹(AFC) 23세 이하(U-23) 아시안컵에서 졸전을 거듭하다 운 좋게 8강에 올랐지만, 일본은 완벽한 경기력으로 가볍게 8강에 합류했습니다.일본은 오늘(14일) 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티홀 스타디움에서 카타르와 치른 2026 AFC U-23 아시안컵 조별리그 B조 마지막 3차전에서 2대 0으로 완승했습니다.전반 30분 고이즈미 가이토의 크로스에 이은 후루야 슈스케의 헤딩 결승 골로 승부를 가른 뒤 후반 35분 상대 수비 실수를 틈타 사토 류노스케가 페널티지역 안 오른쪽에서 오른발슛으로 쐐기 골을 터트려 카타르를 무릎 꿇렸습니다.앞서 시리아(5-0), 아랍에미리트(UAE, 3-0)를 연달아 물리쳤던 일본은 이로써 3전 전승(승점 9)으로 조별리그를 마치고 8강에 올랐습니다.오늘 경기 결과에 상관없이 일찌감치 조 1위와 함께 8강 진출을 확정 지었던 일본은 주축 선수들을 대거 벤치에 앉히는 등 로테이션을 가동하고도 수월하게 카타르를 제압했습니다.16개국이 참가한 이번 대회에서는 4개국씩 4개 조로 나눠 조별리그를 치른 뒤 각 조 상위 두 팀이 8강 토너먼트에 올라 우승 경쟁을 이어갑니다.일본은 조별리그 3경기에서 10골을 넣는 동안 한 골도 내주지 않아 대회 2연패를 향해 순항했습니다.일본은 2016년과 2024년 카타르에서 열린 대회에서 정상에 올랐습니다.2014년 시작해 올해가 7번째인 이 대회에서 2회 이상 우승한 나라는 일본이 유일합니다.더군다나 이번 대회에 참가한 일본 대표팀은 2028 로스앤젤레스 올림픽에 참가할 수 있는 연령대인 21세 이하 선수들로 꾸려졌습니다.시리아와 1대 1로 비긴 UAE(승점 4·1승 1무 1패)가 일본에 이은 조 2위로 조별리그를 통과했습니다.UAE와 승점은 같지만 골 득실 차에서 3골 밀린 시리아가 3위로 탈락했고, 3전 전패를 당한 카타르가 4위로 대회를 마감했습니다.일본은 모레 열릴 8강전에서 A조 2위 요르단과 만납니다.UAE는 김상식 감독이 이끄는 A조 1위 베트남과 4강 진출을 다툽니다.(사진=AFC SNS, 연합뉴스)