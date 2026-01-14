덱스 "'솔로지옥5', 내가 나온 시즌2보다 재밌어…MC 자리마저 위협"

'솔로지옥5' MC 덱스가 이전 시즌보다 더 재밌는 시즌5를 예고했다.



덱스는 14일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울에서 열린 넷플릭스 '솔로지옥5' 제작발표회에서 "제가 시즌2에 참가자로 출연했지만, 개인적으로 시즌5는 시즌2보다 더 재밌는 거 같다. 역대급이다"라고 말했다.



'솔로지옥'은 커플이 되어야만 나갈 수 있는 외딴섬, '지옥도'에서 펼쳐질 솔로들의 솔직하고 화끈한 데이팅 리얼리티쇼다. 2021년 첫 시즌을 시작으로 글로벌 화제성을 이어오며 연애 프로그램의 절대강자로 자리매김한 '솔로지옥'이 더 화끈해진 솔로들과 함께 다섯 번째 시즌으로 돌아온다.



이번 시즌은 역대 최다 솔로 출연자들로 구성해 훨씬 다양한 러브라인과 강렬한 캐릭터들이 나올 수 있게 했다. 이에 프리지아, 덱스, 신슬기, 이관희, 이시안, 육준서 등을 잇는 연프 스타가 탄생할 수 있을지 이목이 집중된다. 스튜디오 MC로는 이번에도 홍진경, 이다희, 규현, 한해, 덱스가 나선다.



덱스는 '솔로지옥' 시즌2에 '메기남'으로 등장해 시청자의 큰 사랑을 받았고, 이런 인기에 힘입어 시즌3부터 MC로 합류했다. 덱스는 이번 시즌5에서 시즌2의 명장면으로 꼽히는 자신의 '수영장 신'을 넘어서는 또 다른 수영장신이 등장할 것이라 귀띔했다.



덱스는 "시즌2 때 제가 나왔던 수영장 신이 화제가 됐는데, 그걸 뛰어넘을 수영장 신이 시즌5에 나왔다고 생각한다. 이제 '솔로지옥 수영장' 하면, 시즌2 덱스가 아니라 시즌5 수영장 신이 되지 않을까 싶다"라고 설명했다. 이어 명장면 자리를 이번 시즌 출연자에 넘기는 것에 대해 덱스는 "물려준다기보단, 뛰어넘었다고 표현하고 싶다. 납득할 수 있다. 기분 좋게 넘기겠다"라고 덧붙였다.



시즌5 참가자들이 큰 화제를 모으면, 명장면뿐만 아니라 MC 자리를 뺏기는 상황까지 발생할 수 있다. 이에 대해 덱스는 "그 생각은 못해 봤는데, 이번 시즌 5에서 화제성 있는 참가자가 나온다면 제 자리가 많이 위협적일 거 같다"며 "그 정도로 핫한 시즌이라 생각한다. 눈에 띄는 참가자가 여러 명이다"라고 전했다.



이어 덱스는 "제가 시즌2 때 나름 인기가 있었다고 생각했는데, 시즌2 덱스가 시즌5에 갔다면 과연 인기가 있을까 싶다. 그만큼 시즌5 출연자들이 진취적이다"라며 이번 시즌 참가자들의 매력을 예고했다.



덱스는 "시즌5까지 가면 출연진의 성향이 고착될 수 있는데, '어떻게 이런 캐릭터를 또 찾아냈지?' 싶은 매 시즌 발전하는게 보인다"며 매력적인 참가자를 찾아낸 제작진의 역량에 감탄했다.



그러면서 "시즌5를 보며, 시즌6도 또 바로 준비하겠구나 확신이 들었다"며 "시즌6, 7, 8, 9, 10까지 가보도록 하겠다"라고 자신감을 내비쳤다.



'솔로지옥5'는 오는 20일 오후 5시 4개의 에피소드를 첫 공개하고, 이후 매주 화요일마다 추가 회차가 공개된다.



[사진=백승철 기자]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)