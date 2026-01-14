김동연 "15일부터 서울 진입 공공관리제 41개 버스 노선 무료 운행"

▲ 서울 시내버스 파업 대책 발표하는 김동연 경기도지사
김동연 경기도지사는 14일 서울 시내버스 파업과 관련해 "내일(15일) 아침 첫차부터 서울로 진입하는 경기도 광역버스 중 공공관리제가 적용되는 41개 노선, 474대의 버스를 전면 무료로 운행하겠다"고 밝혔습니다.
김 지사는 이날 도청 브리핑룸에서 기자회견을 열어 "파업으로 인해 어제 하루 128개 대체 노선에 1천788대를 경기도가 집중배차 하는 등의 다각적인 노력이 있었음에도 출퇴근길이 힘들 것으로 생각된다"며 이 같은 대책을 밝혔습니다.
시군별 41개 무료 노선 수는 성남 18개, 고양·안양 6개씩, 광명 4개, 군포·하남 2개씩, 남양주·부천·의정부 1개씩입니다.
김 지사는 "무료 운행 조치가 가능한 이유는 경기도가 선제적으로 도입해 운영 중인 '경기도 시내버스 공공관리제' 덕분"이라며 "현재 우리 경기도는 약 3천500억 원 규모의 시내버스 공공관리제 예산을 확보하고 있다"고 설명했습니다.
공공관리제는 민간 회사가 운영하던 시내버스를 경기도와 시군이 같이 관리하면서 재정 지원과 평가를 통해 공공성을 강화하는 '경기도형 버스 준공영제'입니다.
김 지사는 이어 "파업 장기화에 대비해 다음 주부터 전세버스를 추가로 주요 환승 거점에 투입하겠다"며 "지하철역으로만 수요가 몰려 발생할 수 있는 안전사고를 예방하고 수송 역량을 더욱 강화해 도민 여러분의 이동을 돕겠다"고 했습니다.
파업에 참여한 서울시 시내버스는 300여 개 노선 7천300여 대이며 이중 경기도(12개 시군)를 경유하는 버스는 111개 노선 2천505대입니다.
(사진=경기도 제공, 연합뉴스)
