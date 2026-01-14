김동연 "15일부터 서울 진입 공공관리제 41개 버스 노선 무료 운행"

▲ 서울 시내버스 파업 대책 발표하는 김동연 경기도지사

김동연 경기도지사는 14일 서울 시내버스 파업과 관련해 "내일(15일) 아침 첫차부터 서울로 진입하는 경기도 광역버스 중 공공관리제가 적용되는 41개 노선, 474대의 버스를 전면 무료로 운행하겠다"고 밝혔습니다.김 지사는 이날 도청 브리핑룸에서 기자회견을 열어 "파업으로 인해 어제 하루 128개 대체 노선에 1천788대를 경기도가 집중배차 하는 등의 다각적인 노력이 있었음에도 출퇴근길이 힘들 것으로 생각된다"며 이 같은 대책을 밝혔습니다.시군별 41개 무료 노선 수는 성남 18개, 고양·안양 6개씩, 광명 4개, 군포·하남 2개씩, 남양주·부천·의정부 1개씩입니다.김 지사는 "무료 운행 조치가 가능한 이유는 경기도가 선제적으로 도입해 운영 중인 '경기도 시내버스 공공관리제' 덕분"이라며 "현재 우리 경기도는 약 3천500억 원 규모의 시내버스 공공관리제 예산을 확보하고 있다"고 설명했습니다.공공관리제는 민간 회사가 운영하던 시내버스를 경기도와 시군이 같이 관리하면서 재정 지원과 평가를 통해 공공성을 강화하는 '경기도형 버스 준공영제'입니다.김 지사는 이어 "파업 장기화에 대비해 다음 주부터 전세버스를 추가로 주요 환승 거점에 투입하겠다"며 "지하철역으로만 수요가 몰려 발생할 수 있는 안전사고를 예방하고 수송 역량을 더욱 강화해 도민 여러분의 이동을 돕겠다"고 했습니다.파업에 참여한 서울시 시내버스는 300여 개 노선 7천300여 대이며 이중 경기도(12개 시군)를 경유하는 버스는 111개 노선 2천505대입니다.(사진=경기도 제공, 연합뉴스)