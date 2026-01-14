'솔로지옥5' 돌싱 홍진경 "연애 오래 쉬어 배워야 하는 입장…참가자 마음으로 과몰입"

'솔로지옥5' MC 홍진경이 연애 프로그램을 바라보는 관점이 달라진 상황을 전했다.



홍진경은 14일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울에서 열린 넷플릭스 '솔로지옥5' 제작발표회에서 "이전 시즌들은 저랑 상관없는 세계를 불구경하듯 봤는데, 이젠 상관이 있어졌다. 연애를 너무 오래 쉬어서 저도 배워야 하는 입장이다. 참가자 같은 마음으로 더 몰입했고, 많이 배웠다"라고 말했다.



지난해 이혼한 홍진경은 이제 자타공인 '솔로'다. 이에 솔로의 입장에서 '솔로지옥5' 출연자에게 더 몰입하게 됐다는 이야기다. 홍진경은 "이번 시즌부터 격하게 공감하며 빠져들었다"라고 전했다.



'솔로지옥'은 커플이 되어야만 나갈 수 있는 외딴섬, '지옥도'에서 펼쳐질 솔로들의 솔직하고 화끈한 데이팅 리얼리티쇼다. 2021년 첫 시즌을 시작으로 글로벌 화제성을 이어오며 연애 프로그램의 절대강자로 자리매김한 '솔로지옥'이 더 화끈해진 솔로들과 함께 다섯 번째 시즌으로 돌아온다.



이번 시즌은 역대 최다 솔로 출연자들로 구성해 훨씬 다양한 러브라인과 강렬한 캐릭터들이 나올 수 있게 했다. 이에 프리지아, 덱스, 신슬기, 이관희, 이시안, 육준서 등을 잇는 연프 스타가 탄생할 수 있을지 이목이 집중된다. 스튜디오 MC로는 이번에도 홍진경, 이다희, 규현, 한해, 덱스가 나선다.



홍진경은 '솔로지옥5' 출연진을 통해 배운 '요즘 연애'에 대해 언급했다. 홍진경은 "요즘 연애는 물불 안 가리더라. 이미지고 뭐고, 정말 솔직하게 나가는 걸 보면서 '아 저렇게 해야 하는구나' 학생의 마음으로 돌아가서 봤다"라고 배움의 자세로 시청했다고 밝혔다.



또 홍진경은 "제가 '솔로지옥' 시즌5까지 오며 느꼈던 건, 첫 등장에서 출연자의 외모가 너무 아름다워 놀라는데, 이후 그 분의 태도나 말투 등 모든 것을 보며 실망할 때가 있었다. 그런 걸 보며 아름다운 외모만이 전부가 아니구나 느꼈다"라고 연애에 있어 외모가 최우선은 아니라는 생각을 밝혔다.



이어 "우리가 외모만 가꿀 게 아니라 여러 면에서 성숙한 모습을 보여줄 때 이성에게 어필할 수 있겠구나, 그런 걸 공감하면서 '솔로지옥5'를 보면 좋을 거 같다"라고 덧붙였다.



'솔로지옥5'는 오는 20일 오후 5시 4개의 에피소드를 첫 공개하고, 이후 매주 화요일마다 추가 회차가 공개된다.



[사진=백승철 기자]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)