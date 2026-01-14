이 대통령, 다카이치와 '고대 한일 교류 역사' 호류지 사찰 찾아

▲ 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 14일 일본 나라현 대표 문화유적지인 호류지(법륭사)를 관람하고 있다.

한일 정상회담 등 일정으로 일본을 방문 중인 이재명 대통령이 다카이차 사나에 총리와 함께 나라현 소재 사찰 호류지(법륭사·法隆寺)를 찾았습니다.호류지는 고대 한일 교류 역사를 확인할 수 있는 곳 중 하나로, '백제 관음'으로 불리는 목조 관음보살입상이 있습니다.이 대통령은 오늘(14일) 오전, 호류지에 도착해 사찰 앞에서 기다리고 있던 다카이치 총리를 만났습니다.짧은 환담을 한 이후 사찰 안으로 입장한 양국 정상은 주지 스님의 설명을 들으며 내부를 둘러봤습니다.이 대통령은 나라현이 고향인 다카이치 총리에게 "총리님은 여기에 자주 와보시나. 어릴 때 소풍 다니셨느냐"고 질문을 건네기도 했습니다.지 스님을 향해선 "목조 건물인데, 화재 없이 보존이 잘 됐는지"를 물으며 사찰 기둥을 만져보기도 했습니다.양국 정상은 일본에서 가장 오래된 탑이라는 오층 목탑을 모신 금당(金堂) 인근에서 악수하며 기념사진을 찍었습니다.이 대통령은 촬영 후 다카이치 총리에게 "정말 대단합니다"라고 했습니다.다카이치 총리는 호류지 시찰을 마친 뒤 이 대통령을 차량 앞까지 배웅했고 두 정상은 이 과정에서 세 차례나 악수를 하기도 했습니다.이 대통령은 다카이치 총리와 사찰 입구에서 악수하며 잠시 대화를 나눈 뒤, 다시 악수를 나누고 차량으로 향했습니다.이후 이 대통령이 탑승한 차량이 다카이치 총리 쪽을 지나가면서, 열린 창문 사이로 양국 정상이 다시 악수했습니다.이 대통령은 간사이 지역 동포 간담회를 끝으로 1박 2일의 방일 일정을 마무리하고 귀국길에 오릅니다.(사진=연합뉴스)