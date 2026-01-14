뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'러브호텔 들통' 물러났는데…"압도적 승리" 또 당선됐다

문준모 기자
작성 2026.01.14 12:45 수정 2026.01.14 12:49 조회수
PIP 닫기
최근 일본의 한 지방선거가 이례적으로 큰 관심을 끌었습니다.

지난 12일 개표가 이뤄진 군마현 마에바시 시장 보궐선거 얘기입니다.

[아키라, 아키라.]

이날 승리를 거머쥔 건 직전 시장이었던 오가와 아키라.

[오가와 아키라/전 마에바시 시장 : 많은 분들이 반성하고 열심히 하라고 다시 한번 믿고 맡겨주신 것이라고 생각합니다.]

오가와 전 시장은 재임 중이던 지난해 9월 기혼자였던 부하 직원과 호텔에서 수차례 만난 사실이 드러났습니다.

물러나라는 요구가 빗발쳤지만 업무 협의만 했을 뿐 남녀 관계는 없었다고 해명했습니다.

[오가와 아키라/전 마에바시 시장 (지난해 9월) : 오해를 불러일으키는 경솔한 행동이었음을 깊이 반성하고 있습니다.]

두 달을 버티다 지난해 11월 물러난 그는 또 한 번 일본을 떠들썩하게 했습니다.

본인 때문에 치르게 된 보궐선거에 다시 입후보한 겁니다.

유세에 나선 오가와 전 시장은 눈물로 용서를 구했습니다.

[오가와 아키라/전 마에바시 시장 : 제가 일으킨 행동으로 정말 여러분께 걱정을 끼쳤습니다. 여러분의 신뢰를 다시는 저버리지 않겠습니다. 정말 앞으로는 더 좋은 정치를 해 나가겠습니다.]

사생활 해명에 매달리기보다 시정 능력을 부각하는 전략을 택했습니다.

결과는 2위 후보에 1만 표 이상 앞선 압도적 승리였습니다.

[오가와 아키라/전 마에바시 시장 : 모든 건 제 책임입니다. 저의 경솔한 행동으로 온 일본을 떠들썩하게 만들었습니다.]

[마에바시 시민 (80대) : 다행이라고 생각하고, 저도 투표했으니까요. 아동 정책을 비롯해 여러 정책을 적극적으로 추진했고 실행력도 있다고 생각합니다.]

[마에바시 시민 (20대) : 문제를 일으킨 분이긴 하지만 마에바시를 위해서 다시 노력한다면 기대해도 좋을 거 같아요.]

이번 선거 투표율은 직전 선거보다 8%포인트 더 높아진 47.32%를 기록했습니다.

스캔들로 시작된 이번 보궐선거에 든 총비용은 약 1억 3천만 엔, 우리 돈 12억 원에 달할 전망입니다.

(영상취재 : 문현진, 영상편집 : 박나영)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
문준모 기자 사진
문준모 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지