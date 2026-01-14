김여정, 원색 표현 써 "사과하라"…정동영 "조사 후 조치"

<앵커>



북한 김여정 노동당 부부장이 우리 측 무인기 침투를 거듭 주장하면서 공식 사과와 재발 방지책 마련을 요구했습니다. 정동영 통일부 장관은 군경 합동 조사 결과가 나오는 대로 그에 맞는 조치를 취하겠다며, 끊어진 소통 채널부터 복구하자고 촉구했습니다.



김혜영 기자입니다.



기자>



북한 김여정 부부장이 무인기 사건과 관련해 이틀 만에 다시 낸 담화의 일성은 우리 정부가 도발 책임을 인정하고 사과하며 재발 방지책을 강구하라는 것이었습니다.



특히 도발이 반복될 경우 '감당 못 할 대가'를 치르게 될 것이라고 위협했습니다.



남북 관계 개선 기대를 '개꿈'이자 '망상'이라 일축했고, 최근 이재명 대통령이 주요국 정상들을 만나 협력을 요청한 데 대해서는 '해외 청탁질'이라고 비난했습니다.



우리 정부의 대화 의지에 찬물을 끼얹은 건데, 그로부터 반나절 만인 오늘 오전 정동영 통일부 장관이 공식 입장을 냈습니다.



정 장관은 북한의 요구에 대해 군과 경찰의 합동 조사 결과가 나오는 대로 상응 조치를 취하겠다고 했습니다.



특히 윤석열 정부 당시 2024년 무인기 침투 사건에 대해서는 재판 결과가 나오는 대로 이재명 대통령이 직접 사과나 유감을 표명할 가능성을 시사했습니다.



지난 2020년 북측이 서해 공무원 피격 사건과 관련해 사과한 사례를 거론하며, 우리 정부 역시 그에 상응하는 조치를 취하겠다고 한 겁니다.



[정동영/통일부 장관 : (2020년 당시) 북한의 최고 지도자가 우리 국민과 대통령에 대해 커다란 실망감을 더해준 데 대해 대단히 미안하게 생각한다 하는 사과 유감 표명을 했듯이 그에 맞춰서 우리 정부도 그에 상응한 조치를 취하게 될 것임을 말씀드립니다.]



정 장관은 담화로만 뜻을 전하는 현재 상황이 '지극히 비정상적'이라며, 연락 채널의 즉각적인 복구를 촉구했습니다.



아울러 다음 달 개성공단 폐쇄 10년을 앞두고, 과거 정부의 결정으로 피해를 본 경협 기업인들에게 정부를 대표해 사과했습니다.



