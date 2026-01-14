"1억 전달" 김경 자수서에는…"강선우도 현장에 있었다"

<앵커>



김경 서울시의원이 1억 원을 건넬 당시 강선우 의원도 현장에 있었다는 진술을 경찰이 확보한 걸로 알려졌습니다. 경찰은 내일(15일) 김 시의원을 다시 불러 돈 전달 과정을 둘러싼 사실관계를 확인할 방침입니다.



김경 서울시의원이 경찰에 제출한 자수서에 1억 원을 건넬 당시 강선우 의원이 현장에 있었다는 내용이 포함된 걸로 전해졌습니다.



2022년 지방선거를 앞두고 한 카페에서 1억 원을 강 의원 측에 건넸는데, 당시 강 의원과 강 의원의 지역구 사무국장인 남 모 전 보좌관이 함께 있었다는 겁니다.



앞서 강 의원은 보고를 받기 전까지 금품 수수 사실을 몰랐고, 보고를 받은 뒤 돈을 돌려주도록 지시했다고 해명했습니다.



김 시의원의 자수서 내용과는 배치되는 상황으로, 자신은 돈을 받은 적이 없다고 진술한 걸로 알려진 남 전 보좌관을 비롯해 경찰이 양쪽을 조사해 확인해야 할 대목입니다.



경찰은 김 시의원 측에 내일 오전 중에 나와서 다시 조사를 받으라고 요구했고, 김 시의원은 출석하겠다는 입장으로 전해졌습니다.



경찰은 2차 조사에서 문제의 1억 원을 강 의원 측에 전달하고 되돌려 받게 된 구체적인 경위와 대가성 여부 등을 따질 방침입니다.



김 시의원 조사가 마무리되는 대로 최근 출국 금지 조치에 이어 압수수색이 진행됐던 강선우 의원도 소환될 걸로 보입니다.



경찰은 압수수색 과정에서 최신형 아이폰을 제출하면서도 휴대전화 비밀번호를 알려주지 않은 강 의원에 대해 통신 기록 조회 영장을 신청한 걸로 파악됐습니다.



