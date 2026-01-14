뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"1억 전달" 김경 자수서에는…"강선우도 현장에 있었다"

박현석 기자
작성 2026.01.14 12:17 수정 2026.01.14 12:29 조회수
PIP 닫기
<앵커>

김경 서울시의원이 1억 원을 건넬 당시 강선우 의원도 현장에 있었다는 진술을 경찰이 확보한 걸로 알려졌습니다. 경찰은 내일(15일) 김 시의원을 다시 불러 돈 전달 과정을 둘러싼 사실관계를 확인할 방침입니다.

보도에 박현석 기자입니다.

<기자>

김경 서울시의원이 경찰에 제출한 자수서에 1억 원을 건넬 당시 강선우 의원이 현장에 있었다는 내용이 포함된 걸로 전해졌습니다.

2022년 지방선거를 앞두고 한 카페에서 1억 원을 강 의원 측에 건넸는데, 당시 강 의원과 강 의원의 지역구 사무국장인 남 모 전 보좌관이 함께 있었다는 겁니다.

앞서 강 의원은 보고를 받기 전까지 금품 수수 사실을 몰랐고, 보고를 받은 뒤 돈을 돌려주도록 지시했다고 해명했습니다.

김 시의원의 자수서 내용과는 배치되는 상황으로, 자신은 돈을 받은 적이 없다고 진술한 걸로 알려진 남 전 보좌관을 비롯해 경찰이 양쪽을 조사해 확인해야 할 대목입니다.

경찰은 김 시의원 측에 내일 오전 중에 나와서 다시 조사를 받으라고 요구했고, 김 시의원은 출석하겠다는 입장으로 전해졌습니다.

경찰은 2차 조사에서 문제의 1억 원을 강 의원 측에 전달하고 되돌려 받게 된 구체적인 경위와 대가성 여부 등을 따질 방침입니다.

김 시의원 조사가 마무리되는 대로 최근 출국 금지 조치에 이어 압수수색이 진행됐던 강선우 의원도 소환될 걸로 보입니다.

경찰은 압수수색 과정에서 최신형 아이폰을 제출하면서도 휴대전화 비밀번호를 알려주지 않은 강 의원에 대해 통신 기록 조회 영장을 신청한 걸로 파악됐습니다.

(영상편집 : 원형희)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
박현석 기자 사진
박현석 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지