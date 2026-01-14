신이 되살릴 줄 알았다던 모친 잔혹 살해범 "잔소리 때문에 범행"

▲ 모친 살해 30대 영장실질심사

지난해 12월 충북 괴산에서 모친을 잔혹하게 살해한 30대 패륜아가 법정에서 잔소리를 듣기 싫어서 범행했다고 진술했습니다.오늘(14일) 청주지법 형사11부(태지영 부장판사) 심리로 열린 첫 공판에서 존속살해 혐의로 구속기소 된 A 씨는 모친을 살해한 사실은 인정하면서도 종교적인 망상에 빠져 범행을 저지른 것은 아니었다고 주장했습니다.A 씨는 '마음속 하느님이 자신의 트라우마를 건드리지 않는다는 약속을 어겨 하느님에게서 벗어나기 위해 모친을 살해했다'는 검찰의 공소사실을 인정하냐는 재판장의 물음에 "인정하지 않는다"고 답했습니다.이에 재판장이 범행 동기를 추궁하자 A 씨는 "어머니 잔소리를 듣기 싫어서 괴산으로 내려왔는데, (괴산까지) 쫓아와서 잔소리해 범행했다"고 말했습니다.A 씨는 오늘 재판에 앞서 "사람들이 이상하게 생각할 것 같다"는 이유로 비공개 재판을 요청했으나, 재판부는 합리적인 이유가 없다며 받아들이지 않았습니다.A 씨는 지난해 12월 2일 오후 1시 30분 괴산군 자택에서 둔기와 흉기를 수십 차례 휘둘러 자고 있던 어머니(60대)를 무참하게 살해한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.그는 당초 경찰 조사에서는 "신이 어머니를 보호해줄 것으로 믿었고, 설령 어머니가 숨지더라도 되살려줄 것으로 알았다"는 취지로 진술했습니다.경기도에 거주하던 A 씨는 3년 전부터 가족과 함께 괴산을 오가며 전원생활을 준비하고 있었던 것으로 전해졌습니다.(사진=연합뉴스)